ಸ್ಟಂಪ್ಸ್ ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್.. ಗೆಳತಿ ಫುಲ್ ಬೋಲ್ಡ್.!

ಈ ಸೀಸನ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿದ್ದ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ನ ಅರ್ಶ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್, ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಪುಟಿದೆದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಓವರ್ನಲ್ಲೇ ಕೇವಲ 1 ರನ್ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಕರಾರುವಾಕ್ ದಾಳಿಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು.
ಪಂದ್ಯದ ಮೂರನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಶ್ದೀಪ್ ಅಕ್ಷರಶಃ ಮಾರಕ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ರಯಾನ್ ರಿಕಲ್ಟನ್ ಮತ್ತು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಅವರನ್ನು ಸತತ ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ಗೆ ಅಟ್ಟುವ ಮೂಲಕ ವಾಂಖೆಡೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದರು.
ಅರ್ಶ್ದೀಪ್ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಅವರ ಗೆಳತಿ, ಪಂಜಾಬಿ ನಟಿ ಸಮ್ರೀನ್ ಕೌರ್ ಸಂಭ್ರಮ ತಡೆಯಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅರ್ಶ್ದೀಪ್ ಅವರ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಅವರು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹಾರಿ, ನೃತ್ಯ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಐಪಿಎಲ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅರ್ಶ್ದೀಪ್ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಸಣ್ಣ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದ್ದರು. ನಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದಂತೆ, ಪಂಜಾಬಿ ಮಾಡೆಲ್ ಸಮ್ರೀನ್ ಕೌರ್ ಅವರೇ ಅರ್ಶ್ದೀಪ್ ಅವರ ಮನಗೆದ್ದ ಹುಡುಗಿ ಎಂಬುದು ಖಚಿತವಾಯಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ ಈ ಜೋಡಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಸದ್ಯ ಸಮ್ರೀನ್ ಕೌರ್ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಹಾಜರಿರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬೈ ವಿರುದ್ಧದ ಭರ್ಜರಿ ಜಯದ ನಂತರ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಮ್ರೀನ್ ಅವರನ್ನು ಅರ್ಶ್ದೀಪ್ ಅವರ ಪಾಲಿನ ಅದೃಷ್ಟದ ದೇವತೆ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸತತ ಟೀಕೆಗಳಿಂದ ಕುಗ್ಗಿದ್ದ ಅರ್ಶ್ದೀಪ್ಗೆ ಈ ಪಂದ್ಯದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯ ನೀಡಿದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಮೈದಾನದ ಯಶಸ್ಸು ಎರಡೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದು ಅವರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಇಮ್ಮಡಿಗೊಳಿಸಿದೆ.