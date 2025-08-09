ಪುನೀತ್‌ ನಟನೆಯ ಅಜಯ್‌ ಸಿನಿಮಾ ಹೀರೋಯಿನ್‌ ಅನು ಮೆಹ್ತಾ ಈಗ ಹೀಗೆ ಆಗಿದ್ದಾರಾ? ಗುರುತೇ ಸಿಗದಷ್ಟು ಬದಲಾದ ಸುಂದರಿ

arya movie heroine recent photos: ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ನಟನೆಯ ಅಜಯ್ ಸಿನಿಮಾ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅನು ಮೆಹ್ತಾ ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಫೋಟೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.
ಮೊದಲ ನೋಟದಲ್ಲೇ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಕದ್ದ ಚೆಲುವೆ ನಟಿ ಅನು ಮೆಹ್ತಾ. ಸುಕುಮಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸುಂದರ ಪ್ರೇಮಕಥೆ 'ಆರ್ಯ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿ ಸೌತ್ ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ ಪಡೆದರು.
ನಟಿ ಅನು ಮೆಹ್ತಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಜೊತೆ ಅಜಯ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅನು ಮೆಹ್ತಾ ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಫೊಟೋ ನೋಡಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ನಟಿ ಅನು ಮೆಹ್ತಾ ಕೊನೆಯದಾಗಿ 2008 ರಲ್ಲಿ ಹೊಂಗನಸು ಎಂಬ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು. ಅದರ ನಂತರ, ಈ ನಟಿ ಯಾವುದೇ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ನಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಫೋಟೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಶಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಆರ್ಯ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಗೀತಾ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಅನು ಅವರು ಈಗ ಗುರುತೇ ಸಿಗದಷ್ಟು ಬದಲಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ನಟಿ ಅನು ಮೆಹ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ಈಗ 42 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು. ಆದರೆ ನಟಿ ಅನು ಮೆಹ್ತಾ ಅವರದ್ದೇ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಫೋಟೋದ ಹಿಂದಿನ ಅಸಲಿ ಸತ್ಯವೇ ಬೇರೆಯಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿರುವುದು ನಟಿ ಅನುರಾಧಾ ಮೆಹ್ತಾ ಅಲ್ಲ.
ನಿಜವಾದ ಅನು ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಇನ್ನೊಂದು ಫೋಟೋ ನಡುವೆ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಹೋಲಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ಫೋಟೋ ಅನು ಮೆಹ್ತಾ ಅವರದ್ದಲ್ಲ ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಿರೋ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಮೆಟಾ ಹೆಲ್ತ್ ಟ್ರೇನರ್, ಸ್ಪೀಕರ್, ಲೇಖಕಿ, ಮೋಟಿವೇಟರ್, ಕೋಚ್ ಅನುರಾಧಾ ಮೆಹ್ತಾ.
ನಟಿ ಅನು ಮೆಹ್ತಾಗೂ ಅನುರಾಧಾ ಮೆಹ್ತಾಗೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವೇ ಇಲ್ಲ. ಇವರಿಬ್ಬರು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಟಿ ಅನು ಮೆಹ್ತಾ ಈಗ ಯಾರ ಕಣ್ಣಿಗೂ ಕಾಣದಂತೆ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ನಟಿ ಅನು ಮೆಹ್ತಾ ಈಗ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನೋದು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಸಹ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಷ್ಟು ನಿಗೂಢವಾಗಿದೆ.