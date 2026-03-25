ಒನ್ ಟೈಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ಲೇಯರ್‌ಗೆ IPL‌ನಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಚಾನ್ಸೇ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ.. ಆದ್ರೆ ಈಗ RCB ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌!

Aryaman Birla RCB Chairman: IPL 2026 ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ರಾಯಲ್‌ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷ ಎಂದರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ರಾಜಸ್ತಾನ ರಾಯಲ್ಸ್‌ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಬೆಂಚ್‌ ಕಾಯ್ದಿದ್ದ ಆಟಗಾರನೊಬ್ಬ ಈಗ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ತಂಡದ ಮಾಲೀಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.  
 
ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಪ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಟೀಮ್‌ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಈಗ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ. ಸಾವಿರಲ್ಲ, ಐದು ಸಾವಿರವಲ್ಲ, ಒಟ್ಟು 1.78 ಬಿಲಿಯನ್‌ ಡಾಲರ್‌ ಅಂದ್ರೆ 16,706 ಕೋಟಿ ರೂ. ರಾಯಲ್‌ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ‌ ಸೇಲ್‌ ಆಗಿದೆ.  

ರಾಯಲ್‌ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯನ್ನು ಆದಿತ್ಯ ಬಿರ್ಲಾ ಗ್ರೂಪ್‌ ನೇತೃತ್ವದ ಒಕ್ಕಟವೂ 16,706 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಖರೀದಿಸಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಆರ್ಯಮಾನ್‌ ಬಿರ್ಲಾ ಅವರ ಕುರಿತು ಎಲ್ಲೆಡೆ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಯಾರು ಈ ಆರ್ಯಮಾನ್‌ ಬಿರ್ಲಾ?.  

ಟೈಮ್ಸ್‌ ಗ್ರೂಪ್‌, ಡೇವಿಡ್‌ ಬ್ಲಿಟ್ಜರ್‌ ಅವರ ಬೋಟ್‌ ವೆಂಚರ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಮೂಲದ ಬ್ಲಾಕ್‌ಸ್ಟೋನ್‌ ಹೂಡಿಕೆ ಈ ಎಲ್ಲವೂ ಆದಿತ್ಯ ಬಿರ್ಲಾ ಗ್ರೂಪ್‌ನ ಒಕ್ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಇವೆ. ಆರ್‌ಸಿಬಿಯ ಪುರುಷರ, ಮಹಿಳಾ ತಂಡವನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿವೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ನಂತರ ಆರ್ಯಮಾನ್‌ ಬಿರ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಲಿದ್ದಾರೆ.    

ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆದಿರುವ ಮಧ್ಯೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವುದು ಮಾತ್ರ ಆರ್ಯಮಾನ್‌ ಬಿರ್ಲಾ. ಹೌದು ಇವರಿಗೆ ಇದೀಗ ಕೇವಲ 28 ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ. ಇವರೇ ಈಗ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ತಂಡದ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.    

ಆರ್ಯಮಾನ್‌ ಬಿರ್ಲಾ ಅವರು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಪರ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್‌ಸಿಬಿ ನಾಯಕ ರಜತ್‌ ಪಾಟಿದಾರ್‌, ವೆಂಕಟೇಶ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌ ಜೊತೆ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್‌ ರೂಮ್‌ ಅನ್ನು ಶೇರ್‌ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಈ ಇಬ್ಬರು ಆಟಗಾರರು ಇರುವ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆರ್ಯಮಾನ್‌ ಬಿರ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ.    

ಆರ್ಯಮಾನ್‌ ಬಿರ್ಲಾ ಅವರು ಲೆಫ್ಟ್‌ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಆಗಿದ್ದು ಒಟ್ಟು 9 ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಈಡನ್‌ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಎಲ್ಲ ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ಒಟ್ಟು 414 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದರು.  

2018ರಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್‌ನ ರಾಜಸ್ತಾನ್‌ ರಾಯಲ್ಸ್‌ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯು ಆರ್ಯಮಾನ್‌ ಬಿರ್ಲಾ ಅವರನ್ನು ಕೇವಲ 30 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆ ಬಳಿಕ ಅವರಿಗೆ ಆಡಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಡದೇ ಬೆಂಚ್‌ಗೆ ಸೀಮಿತ ಮಾಡಿತ್ತು. 2020ರಲ್ಲಿ ತಂಡದಿಂದ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿತ್ತು.   

ಬಿರ್ಲಾ ಗ್ರೂಪ್‌ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಕುಮಾರ್‌ ಮಂಗಲಂ ಬಿರ್ಲಾ ಅವರ ಮಗನೇ ಆರ್ಯಮಾನ್‌ ಬಿರ್ಲಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ರಾಜಸ್ತಾನ್‌ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಎರಡು ವರ್ಷ ಇದ್ದರೂ ಆಡಲು ಚಾನ್ಸ್‌ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಕಾಲ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಆರ್‌ಸಿಬಿಗೆ ಚೇರ್ಮಮನ್‌ ಅಗಿದ್ದಾರೆ.    

ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪುಡಿ ಬೆರೆಸಿ ಲೇಪಿಸಿದರೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗೋದು ಪಕ್ಕಾ!