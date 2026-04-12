ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ ದಮ್ ಮಾರೋ ದಮ್ ಸಾಂಗ್‌ ಬ್ಯಾನ್‌.. ಈ ಹಾಡಿನ ಹಿಂದಿನ ಅಸಲಿ ಕಥೆ ಏನು?

Asha Bhosle Dum Maro Dum song: ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ ಅವರು ಹಾಡಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಾಡು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. 12 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಹಾಡಿರುವ ಖ್ಯಾತ ಗಾನ ಕೋಗಿಲೆ, ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹಾಡೊಂದನ್ನು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದರೂ ಅದೇ ಹಾಡಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.
1970ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ದೇವ್ ಆನಂದ್ ನಟನೆಯ ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಸಿನಿಮಾ ಗಲ್ಲಾಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ದೀ ಬೆಸ್ಟ್ ಸಾಂಗ್ಗಳು ಇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಮ್ ಮಾರೋ ದಮ್ ಹಾಡು ಕೂಡ.
ಅಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ದಮ್ ಮಾರೋ ದಮ್ ಹಾಡು ಇಡೀ ಭಾರತದ್ಯಾಂತ ಸಂಚಲ ಉಂಟುಮಾಡಿತು. ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಂದರೆ ಯುವ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಹಾಡು ವಿವಾದಿಂದಾಗಿ ಸಿನಿಮಾದಿಂದಲೇ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಲಾಯಿತ್ತು.
ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆ, ನಿರ್ದೇಶನ, ನಟನೆ, ನಿರ್ಮಾಪಕ ಎಲ್ಲವನ್ನು ದೇವ್ ಆನಂದ್ ಅವರೇ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆರ್ಡಿ ಬರ್ಮನ್ ಅವರು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ನೀಡಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ ಅವರು ದಮ್ ಮಾರೋ ದಮ್ ಸಾಂಗ್ ಹಾಡಿ ಹೆಚ್ಚು ಖ್ಯಾತಿಗೆ ಕಾರಣರಾದರು.
ದಮ್ ಮಾರೋ ದಮ್ ಹಾಡು ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು. ಆರ್.ಡಿ. ಬರ್ಮನ್ ಅವರ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಭೋಸ್ಲೆ ಅವರ ಧ್ವನಿಯು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು. ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಯುವ ಸಮುದಾಯ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ವಿವಾದ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿತು.
ಸಿನಿಮಾದ ಹಾಡು ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆವತ್ತು ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದವು. ಸಿನಿಮಾದ ತಿರುಳು ಮಾದಕ ವ್ಯಸನವನ್ನು ವಿಡಂಬನೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿತ್ತು. ಸಿನಿಮಾಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹಾಡು ಇದ್ದರೂ ವಿರೋಧ ಹಿನ್ನೆಲೆ ತೆಗೆದು ಹಾಕಲಾಯಿತು.
ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟ ದೇವ್ ಆನಂದ್ ಅವರು ತನ್ನ ಸಹೋದರಿಯನ್ನ ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಕಠ್ಮಂಡುವಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವರ ಸಹೋದರಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾದಕವಸ್ತು ಸೇವನೆ, ಮತ್ತು ಕುಡಿದ ಮತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಲೆದಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ಸೂಕ್ತವಾದ ಕಥೆ ಹೊರತಾಗಿ ಹಾಡು ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿತು.
ಹಾಡಿನ ಸುತ್ತಲಿನ ವಿವಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೇಡಿಯೋ ಈ ಸಾಂಗ್ ಅನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿತು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ದೂರದರ್ಶನವು ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಸಾರದ ವೇಳೆ ಹಾಡನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿತು.
ದಮ್ ಮಾರೋ ದಮ್ ಹಾಡು ಹಾಡು ವಿವಾದದಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿವಾದಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ ಇದೇ ಹಾಡಿಗಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಹಿಳಾ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದರು.
ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ ಅವರ ದಮ್ ಮಾರೋ ದಮ್ ಹಾಡು ವಿವಾದದಿಂದ ನಿಷೇಧವಾದರೂ ಇನ್ನೂ ಬಾಲಿವುಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಸಾಂಗ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಗಲೂ ಜನರು ಅದನ್ನು ಕೇಳಲು ಇಷ್ಟ ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಪಬ್, ಪಾರ್ಟಿ, ಬಾರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ.