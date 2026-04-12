"ಯೇ ಮೇರಾ ದಿಲ್ ಪ್ಯಾರ್ ಕಾ ದೀವಾನಾ...", "ಪಿಯಾ ತು ಅಬ್ ತೋ ಆಜಾ...", "ಇನ್ ಆಂಖೋಂ ಕಿ ಮಸ್ತಿ ಮೇ..." ಮತ್ತುಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದ್ದ ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ ಈಗ ತಮ್ಮ 92ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿರುವ ಬ್ರೀಚ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಅವರ ಸಹೋದರಿಯಾಗಿರುವ ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ ಕೇವಲ ಭಾರತವಲ್ಲದೆ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಯೂ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು, ಅದರಲ್ಲೂ ಅವರು 50, 60 ಮತ್ತು 70 ರ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ಧ್ವನಿಯ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮದೇ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದರು.
ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವರು ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ನಂತರ ಅತಿ ಬೇಡಿಕೆಯ ಗಾಯಕಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಕೇವಲ ಗಾಯಕಿ ಮಾತ್ರವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಉದ್ಯಮಿಯೂ ಆಗಿದ್ದರು. ಆ ಮೂಲಕ ಅವರು ದೇಶದ ಐದನೇ ಶ್ರೀಮಂತ ಮಹಿಳಾ ಗಾಯಕಿ ಎನ್ನುವ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದರು. ಹಲವಾರು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಅನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ನಿವ್ವಳ ಸಂಪತ್ತು ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ.
ಬಾಲಿವುಡ್ ನ ಸುವರ್ಣಕಾಲದಲ್ಲಿ ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಇತ್ತು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ ಅವರಿಗೆ ಶೇ 20 ರಷ್ಟು ಸಂಭಾವನೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಲತಾ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಐಟಂ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಆಶಾ ಅವರಿಂದ ಹಾಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ಗೆ ಒಂದು ಹಾಡಿಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಭಾವನೆ ನೀಡಿದರೆ, ಆಶಾ ಭೋಂಸ್ಲೆ ಅವರಿಗೆ 100 ರಿಂದ 150 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಸಂಭಾವನೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು,
ಆಶಾ ಭೋಂಸ್ಲೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಕಡಿಮೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಆಶಾ ಭೋಂಸ್ಲೆ ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ ₹100 ಕೋಟಿ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಟಾಪ್ 10 ಶ್ರೀಮಂತ ಗಾಯಕಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರು.
ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ ಅವರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆದಾಯದ ಮೂಲವೆಂದರೆ ಅವರ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಚೈನ್ , ಇದು ದುಬೈ, ಅಬುಧಾಬಿ, ಬಹ್ರೇನ್, ಕುವೈತ್ ಮತ್ತು ಯುಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅವರ ಅತ್ಯಂತ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಆಸ್ತಿ ಪೆದ್ದಾರ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ "ಪ್ರಭು ಕುಂಜ್". ಅವರು ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ಪುಣೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿ, ಆಶಾ ಭೋಂಸ್ಲೆ ಅವರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪರಂಪರೆಯೆಂದರೆ ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಡಿದ 12,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಡುಗಳು ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.