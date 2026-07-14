/ಆಷಾಢ ಅಮವಾಸ್ಯೆ!.. ರಾತ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಆಹಾರವನ್ನು ತಪ್ಪದೆ ಸೇವಿಸಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಸಂಪತ್ತು ಸಂತೋಷ ಸಮೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿ

Ashadh amavasya 2026 : ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ತಿಥಿಯನ್ನು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ.
ಆಷಾಢ ಮಾಸದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ದಿನವು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ, ಇಂದು ಆಷಾಢದ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದ 'ದರ್ಶ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ'. ಪೂರ್ವಜರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಲು, ಪೂರ್ವಜರ ತರ್ಪಣವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಲು ಮತ್ತು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಈ ದಿನವನ್ನು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಪವಿತ್ರ ರಾತ್ರಿಯಂದು, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ತರಲು ತುಂಬಾ ಸರಳವಾದ ಆದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂದು ರಾತ್ರಿ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಈ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ, ಮನೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಸುವಾಸನೆಯಿಂದ ತುಂಬುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪರಿಹಾರವು ಬಡತನವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
'ಈ' ಆಹಾರವನ್ನು ತಪ್ಪದೆ ಸೇವಿಸಿ: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಬೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ತುಪ್ಪವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಶುದ್ಧವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂದು, ಆಷಾಢ ಅಮವಾಸ್ಯೆಯ ರಾತ್ರಿ, ಬಡತನವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ತುಪ್ಪವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವುದು ಬಹಳ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಪ್ರಸಾದವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಿ ತಿನ್ನಬೇಕು.
ಪೂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ತಾಮ್ರದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಶುದ್ಧ ತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಬೆರೆಸಿ. ಮನೆಯ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಮುಂದೆ ಈ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ. ಪೂಜೆಯ ನಂತರ, ಮನೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಳಿತು ಈ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಸಾದವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ತಿಥಿಯು ಪೂರ್ವಜರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾಗಿದೆ. ಈ ರಾತ್ರಿ ಬೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ತುಪ್ಪವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವುದರಿಂದ ಪೂರ್ವಜರು ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಪೂರ್ವಜರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಪ್ರಗತಿ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅಡೆತಡೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.(ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ)