/ಪವಿತ್ರ ಆಷಾಢ ಏಕಾದಶಿಯಂದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯ ಕಳಿಸಲು ಇಲ್ಲಿವೆ ಶುಭ ಸಂದೇಶಗಳು

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Ashadha Ekadashi Wishes : ಆಷಾಢ ಏಕಾದಶಿಯ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿಠ್ಠಲ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ.
ಜುಲೈ 25 ರಂದು ಆಷಾಢ ಏಕಾದಶಿ ಅಥವಾ ದೇವಶಯನಿ ಏಕಾದಶಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪಂಢರಪುರದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡುರಂಗನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಈ ದಿನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರು ಸೇರುತ್ತಾರೆ. ಆಷಾಢ ಏಕಾದಶಿಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾಗಿದೆ.
ಆಷಾಢ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಏಕಾದಶಿ ತಿಥಿಯನ್ನು ದೇವಶಯನಿ ಏಕಾದಶಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೆಡೆ ಇದನ್ನು ಆಷಾಢ ಏಕಾದಶಿ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ದೇವಶಯನಿ ಏಕಾದಶಿ ದಿನದಿಂದ 4 ತಿಂಗಳುಗಳ ಚಾತುರ್ಮಾಸ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವುದು.
ಶ್ರೀ ವಿಠ್ಠಲನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ದುಃಖಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಂತೆಗಳು ದೂರವಾಗಲಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವು ಭಕ್ತಿ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದಿಂದ ತುಂಬಿರಲಿ! ವಿಠ್ಠಲ.. ವಿಠ್ಠಲ.. ಪಾಂಡುರಂಗ.. ಆಷಾಢ ಏಕಾದಶಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು
ಜೈ ಜೈ ವಿಠ್ಠಲ, ಜೈ ಹರಿ ವಿಠ್ಠಲ,
ಆಷಾಢಿ ಏಕಾದಶಿ ಶುಭಾಶಯಗಳು!
ಓಂ ನಾರಾಯಣಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ. ವಾಸುದೇವಾಯ ಧೀಮಹಿ| ತೇನ್ನೋ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಚೋದಯಾತ್... ದೇವಶಯನಿ ಏಕಾದಶಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು
ವಿಷ್ಣುವಿನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂತೋಷ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ಇರಲಿ, ದೇವಶಯನಿ ಏಕಾದಶಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು