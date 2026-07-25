Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /ಪವಿತ್ರ ಆಷಾಢ ಏಕಾದಶಿಯಂದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯ ಕಳಿಸಲು ಇಲ್ಲಿವೆ ಶುಭ ಸಂದೇಶಗಳು

ಪವಿತ್ರ ಆಷಾಢ ಏಕಾದಶಿಯಂದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯ ಕಳಿಸಲು ಇಲ್ಲಿವೆ ಶುಭ ಸಂದೇಶಗಳು

Written ByChetana Devarmani
Published: Jul 25, 2026, 09:20 AM IST|Updated: Jul 25, 2026, 09:20 AM IST

Ashadha Ekadashi Wishes : ಆಷಾಢ ಏಕಾದಶಿಯ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿಠ್ಠಲ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ.

Ashadhi Ekadashi Wishes1/7

ಆಷಾಢ ಏಕಾದಶಿ ಶುಭಾಶಯಗಳು

Ashadha Ekadashi Wishes : ಆಷಾಢ ಏಕಾದಶಿಯ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿಠ್ಠಲ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ.

Ashadhi Ekadashi Wishes2/7

ಆಷಾಢ ಏಕಾದಶಿ ಶುಭಾಶಯಗಳು

ಜುಲೈ 25 ರಂದು ಆಷಾಢ ಏಕಾದಶಿ ಅಥವಾ ದೇವಶಯನಿ ಏಕಾದಶಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪಂಢರಪುರದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡುರಂಗನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಈ ದಿನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರು ಸೇರುತ್ತಾರೆ. ಆಷಾಢ ಏಕಾದಶಿಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾಗಿದೆ.

Ashadhi Ekadashi Wishes3/7

ಆಷಾಢ ಏಕಾದಶಿ ಶುಭಾಶಯಗಳು

ಆಷಾಢ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಏಕಾದಶಿ ತಿಥಿಯನ್ನು ದೇವಶಯನಿ ಏಕಾದಶಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೆಡೆ ಇದನ್ನು ಆಷಾಢ ಏಕಾದಶಿ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ದೇವಶಯನಿ ಏಕಾದಶಿ ದಿನದಿಂದ 4 ತಿಂಗಳುಗಳ ಚಾತುರ್ಮಾಸ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವುದು.  

Ashadhi Ekadashi Wishes4/7

ಆಷಾಢ ಏಕಾದಶಿ ಶುಭಾಶಯಗಳು

ಶ್ರೀ ವಿಠ್ಠಲನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ದುಃಖಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಂತೆಗಳು ದೂರವಾಗಲಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವು ಭಕ್ತಿ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದಿಂದ ತುಂಬಿರಲಿ! ವಿಠ್ಠಲ.. ವಿಠ್ಠಲ.. ಪಾಂಡುರಂಗ.. ಆಷಾಢ ಏಕಾದಶಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು

Ashadhi Ekadashi Wishes5/7

ಆಷಾಢ ಏಕಾದಶಿ ಶುಭಾಶಯಗಳು

ಜೈ ಜೈ ವಿಠ್ಠಲ, ಜೈ ಹರಿ ವಿಠ್ಠಲ, ಆಷಾಢಿ ಏಕಾದಶಿ ಶುಭಾಶಯಗಳು!

Ashadhi Ekadashi Wishes6/7

ಆಷಾಢ ಏಕಾದಶಿ ಶುಭಾಶಯಗಳು

ಓಂ ನಾರಾಯಣಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ. ವಾಸುದೇವಾಯ ಧೀಮಹಿ| ತೇನ್ನೋ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಚೋದಯಾತ್... ದೇವಶಯನಿ ಏಕಾದಶಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು

Ashadhi Ekadashi Wishes7/7

ಆಷಾಢ ಏಕಾದಶಿ ಶುಭಾಶಯಗಳು

ವಿಷ್ಣುವಿನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂತೋಷ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ಇರಲಿ, ದೇವಶಯನಿ ಏಕಾದಶಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು 

TAGS:
Ashadha Ekadashi 2026
Ashadha Ekadashi 2026 Wishes
Ashadhi Ekadashi Wishes in Kannada

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Kannada Breaking News LIVE: BPL ಕಾರ್ಡ್‌ದಾರರಿಗೆ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌!..ಆಹಾರ ಸಚಿವ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಏನಂದ್ರು?
Kannada News Live24 min ago
2
Bangalore notorious vomit gang53 min ago
3
bird nest1 hr ago
4
Indira Kit1 hr ago
5
Indira Kit1 hr ago