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ಆಷಾಢ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಂದು ಅದ್ಭುತ ಯೋಗ!.. ಈ ರಾಶಿಯವರು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವುದು ಖಚಿತ

Written ByRamya R Gowda
Published: Jul 02, 2026, 06:46 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 06:46 PM IST

Ashadha masa 2026: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ತಿಂಗಳುಗಳಿಗೂ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಆಷಾಢ ಮಾಸವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಮತ್ತು ಆಷಾಢ ಅಮವಾಸ್ಯೆಯ ದಿನದಂದು ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗದಿಂದಾಗಿ ಅದ್ಭುತ ರಾಜಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಒಲಿದು ಬರಲಿದೆ. 

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ಈ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಅದ್ಭುತವಾದ ಚತುರ್ಗ್ರಹಿ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ನಂತರ, ಐದು ರಾಶಿಗಳು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ, ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಈಗ, ಆ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

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ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಗ್ರಹಗಳು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ರಾಶಿ ಮತ್ತು ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆಷಾಢ ಮಾಸದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಂದು, ಗುರು, ಬುಧ, ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರರು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾರೆ. 

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ಕರ್ಕಾಟಕ : ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಆದಾಯ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೂ ಅದು ಬೇಗನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಚಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಆದಾಯದ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದಾಗಿ ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬದುಕುತ್ತಾರೆ.

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ಮಕರ :ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಂದು ಚತುರ್ಗ್ರಹಿ ರಾಜಯೋಗ ಉಂಟಾಗುವುದರಿಂದ ಆದಾಯ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೂ ಅದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅದು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿಯೂ ಸಹ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಉತ್ತಮ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೂ ಅದು ನಿಮಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.

ಆಷಾಢ ಮಾಸ5/6

ಮೀನ : ಮೀನ ರಾಶಿಯವರು ಏನೇ ಮುಟ್ಟಿದರೂ ಅದು ಚಿನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ, ಏನೇ ಮುಟ್ಟಿದರೂ ಅದು ಮುತ್ತುಗಳಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದವರಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಶುಭ ಸಮಯ. ದೂರ ಪ್ರಯಾಣ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಅವರು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಆಷಾಢ ಮಾಸ6/6

ತುಲಾ : ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳದ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ.  

TAGS:
Aashadham Amavasya Rajyogam
ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ
ಅಷಾಢಾ ಮಾಸ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಯೋಗ

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