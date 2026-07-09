Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /ಆಷಾಢ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಲಕ್‌ ಚೇಂಜ್‌, ಕನಸೆಲ್ಲಾ ನನಸಾಗುವ ಸುವರ್ಣ ಯುಗ

ಆಷಾಢ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಲಕ್‌ ಚೇಂಜ್‌, ಕನಸೆಲ್ಲಾ ನನಸಾಗುವ ಸುವರ್ಣ ಯುಗ

Written ByYashaswini V
Published: Jul 09, 2026, 08:16 AM IST|Updated: Jul 09, 2026, 08:16 AM IST

ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ 2026ರ ಆಷಾಢ ಮಾಸ ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು ಈ  ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟವೇ ಬದಲಾಗಲಿದೆ. 
 

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಜುಲೈ 15ರಿಂದ 2026ರ ಆಷಾಢ ಮಾಸ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಇದೇ ದಿನ ಆತ್ಮಕಾರಕ ಸೂರ್ಯ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರೆ, ಧನಕಾರಕ ಶುಕ್ರ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದಾನೆ. ಇದರ ಪ್ರಭಾವ ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೂ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೂ, ಆಷಾಢ ಮಾಸವು ಆರು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಭಾರೀ ಅದೃಷ್ಟದ ಸಮಯ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.  

Ashadha Masa Lucky Zodiacs1/6

ಮೇಷ ರಾಶಿ

ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಜುಲೈ 15ರಿಂದ 2026ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿರುವ ಆಷಾಢ ಮಾಸವು ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ಸಮಯವಾಗಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಹಣಕಾಸಿ ಸ್ಥಿತಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. 

Ashadha Masa Lucky Zodiacs2/6

ವೃಷಭ ರಾಶಿ

ಆಷಾಢ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುರಿಮಳೆಯ ಸುರಿಯಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ ಎಂತಲೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸುವಿರಿ.  ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣ ಇರಲಿದೆ. ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಂಡ ಕನಸೆಲ್ಲಾ ನನಸಾಗುವ ಸುವರ್ಣ ಅವಧಿ ಇದಾಗಿದೆ. 

Ashadha Masa Lucky Zodiacs3/6

ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ

ಆಷಾಢ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಸೂರ್ಯ, ಶುಕ್ರರ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಲಿದ್ದು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುರಿಮಳೆಯೇ ಸುರಿಯಲಿದೆ. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವಿರಿ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿದೆ. ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ನಡುವೆ ಸಾಮರಸ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. 

Ashadha Masa Lucky Zodiacs4/6

ತುಲಾ ರಾಶಿ

ಆಷಾಢ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ-ಶುಕ್ರರು ಈ ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವುದರಿಂದ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ಭಾರೀ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿವೆ. ಜೀವನದ ಎಲ್ಲಾ ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲೂ ಧನಾತ್ಮಕತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ಬಹುಕಾಲದ ಕನಸು ನನಸಾಗುವ ಸುವರ್ಣ ಅವಧಿ ಇದಾಗಿರಲಿದೆ. 

Ashadha Masa Lucky Zodiacs5/6

ಧನು ರಾಶಿ

ಆಷಾಢ ಮಾಸವು ಧನು ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಫಲಪ್ರದವಾಗಿರಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದಿಢೀರ್‌ ಧನಲಾಭವು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖ-ಸಂತೋಷವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ವೃತ್ತಿ, ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕಾಣುವ ಸುಸಯಮ ಇದಾಗಿದೆ. 

Ashadha Masa Lucky Zodiacs6/6

ಕುಂಭ ರಾಶಿ

ಆಷಾಢ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟವೇ ಬದಲಾಗಲಿದೆ. ಈ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ-ಶುಕ್ರರ ಸಂಚಾರ ಫಲವಾಗಿ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಮೂಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ. ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ ಸಿಗಲಿದೆ. ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ದೂರವಾಗಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಸುಖ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. 

ಸೂಚನೆ :  ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.  

TAGS:
Ashadha Masa
Ashadha Masa Lucky Zodiacs
Lucky Zodiac Signs
July Lucky Zodiac Signs
August Lukcy Zodiac Signs
ASTROLOGY
Kannada Astrology

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಳೆರಾಯನ ಅಬ್ಬರ: ಮಡಿಕೇರಿ, ಮಲೆನಾಡು, ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ವರುಣನ ರೌದ್ರಾವತಾರ
Karnataka rains59 min ago
2
Dina Bhavishya1 hr ago
3
RaakaJul 08
4
Govt Bus new rulesJul 08
5
BengaluruJul 08