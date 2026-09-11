Ashish Nehra wife: ಸದ್ಯ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಹೆಡ್ ಕೋಚ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಮುಖ್ಯ ತರಬೇತುದಾರನ ಹುದ್ದೆಗೆ ವಿವಿಎಸ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್, ಆಶಿಶ್ ನೆಹ್ರಾ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಹೆಸರುಗಳು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಆಶಿಶ್ ನೆಹ್ರಾ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಗು ತರಿಸಿದೆ.
ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ACB ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಆಶಿಶ್ ನೆಹ್ರಾ ಅವರು, ಹೆಡ್ಕೋಚ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ತಂಡದ ಜೊತೆ ಕಾಲ ಕಳೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಷ್ಟಕರ ಕೆಲಸ ಎಂದು ನೆಹ್ರಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಹೆಡ್ ಕೋಚ್ ಆಗಬೇಕು ಎಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿಯ ಅನುಮತಿ ಬೇಕೇಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೇ ನನಗೆ ಡಿವೋರ್ಸ್ ನೀಡಿದರೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಲಿ ಎಂದು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಕ್ಕು ನಕ್ಕು ಸುಸ್ತಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ನೆಹ್ರಾ ಅವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಹೆಡ್ ಕೋಚ್ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಆಗುವುದು ಗೌರವದ ವಿಚಾರ. ಅದು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಹುದ್ದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯ ನಾನು ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ತಂಡದ ಕೋಚ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಕೋಚ್ ಆಗುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
2022 ರಿಂದ ಆಶಿಶ್ ನೆಹ್ರಾ ಅವರು ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಬಾರಿ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಎರಡು ಬಾರಿ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನಿರಾಸೆ ಅನುಭವಿಸಿದೆ.
ಆಶಿಶ್ ನೆಹ್ರಾ ಅವರು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 120 ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 157 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2017ರಲ್ಲಿ ಆಶಿಶ್ ನೆಹ್ರಾ ಅವರು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.