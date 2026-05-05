Ashok Dinda West Bengal Election Result: ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ಬೌಲಿಂಗ್ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಮಾರಕ ವೇಗದಿಂದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳ ನಿದ್ದೆಗೆಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾಜಿ ವೇಗಿ ಅಶೋಕ್ ದಿಂಡಾ, ಈಗ ರಾಜಕೀಯ ಮೈದಾನದಲ್ಲೂ 'ಮ್ಯಾಚ್ ವಿನ್ನರ್' ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ.
2026ರ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ದಿಂಡಾ ಅವರು ಮೊಯ್ನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಸತತ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ದಾಖಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಲೆ ಎಬ್ಬಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೇ 4ರಂದು ಪ್ರಕಟವಾದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷವು ಒಟ್ಟು 293 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ 206 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಬಹುಮತ ಪಡೆದಿದೆ.
ಈ ವಿಜಯದ ಓಟದಲ್ಲಿ ಅಶೋಕ್ ದಿಂಡಾ ತಮ್ಮ ನಿಕಟ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ, ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಚಂದನ್ ಮಂಡಲ್ ಅವರನ್ನು 16,241 ಮತಗಳ ಬೃಹತ್ ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಿಂಡಾ ಅವರು ಒಟ್ಟು 1,27,166 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ "ಮೊಯ್ನಾ ಮಾದರಿ"ಯನ್ನು ಜನರು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
2021ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 1,260 ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದಿದ್ದ ದಿಂಡಾ, ಈ ಬಾರಿ ತಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಹತ್ತು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಜಕೀಯ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿರುವ ಸುದ್ದಿಯೆಂದರೆ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಾಗಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ದಿಂಡಾ ಅವರಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ 'ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವ' ಸ್ಥಾನ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ.
ಭಾರತದ ಪರ 21 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿರುವ ದಿಂಡಾ, ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ, ಕೆಕೆಆರ್ ಸೇರಿದಂತೆ 5 ತಂಡಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ 78 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ 69 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿರುವ ಇವರು, ಕ್ರೀಡಾ ಲೋಕದಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಈಗ ಯಶಸ್ವಿ ರಾಜಕಾರಣಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.