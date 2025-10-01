Ashwini Gowda: ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಅವರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ?
Ashwini Gowda: ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 12 ಶುರುವಾಗಿದೆ. 19 ಮಂದಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಪೈಕಿ ಕನ್ನಡ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು.
ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಕೇವಲ ಕನ್ನಡ ಪರ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ 25 ಧಾರಾವಾಹಿ ಹಾಗೂ ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಲೆಯತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಅವರು ರಾಜಕೀಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದವರು. ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದವರು.
ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ಸಂದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಮಗೆ 150 ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು, ತಾತನ ಬಳಿ ಆಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ತಂದೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸಿದರು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಇನ್ನೂ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಅವರಿಗೆ ಮದುವೆಯಾದಾಗ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತಂತೆ, 17 ವರ್ಷದವರಿದ್ದಾಗ ಅವರ ಮದುವೆ ನಡೆದಿತ್ತು ಎಂದು ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೂ ಅವರ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅವರು "ನನ್ನ ಪತಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಲು ನಾನು ಇಚ್ಛಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ನಾವಿಬ್ಬರು ಈಗ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಅತ್ತೆ ಮಾವ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ".
"ನಾನು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಅತ್ತೆ ಮಾವ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತ್ಸಾಹ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಂದಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ, ನನ್ನ ಅತ್ತೆ ಮಾವನೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿಯೇ ಇದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಜಗಳಗಳಿಂದಲೇ ಆಗಲಿ, ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟ ಚಟಗಳಿಂದಲೇ ಆಗಲಿ ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ನಾವು ದೂರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೂ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ."
"ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಪತಿಯ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ನನ್ನ ಮಗನೇ ಸೇತುವೇ, ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿಂತಲೂ ನನ್ನ ಮಗ ಅವರೊಂದಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕ್ಲೋಸ್" ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.