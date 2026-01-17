bigg boss kannada season 12: ʻಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ 12ʼನಿಂದ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಪಡೆಯುವ ಸಂಭಾವನೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
bigg boss kannada season 12: ʻಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ 12ʼ ಫಿನಾಲೆಗೆ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಅವರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತವಾದ ಆಟದ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮಸ್ಸನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕನ್ನಡ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿಯಾಗಿ, ಸಿನಿಮಾ ನಟಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆಟದ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
150ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ, ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಅಗರ್ಭ ಶ್ರೀಮಂತೆ. ರಾಜಕೀಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದ ಅವರು ಕನ್ನಡ ಪರ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
5000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸೀರೆ, ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ವಾಚ್, 150 ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯ ಒಡತಿಯಾಗಿರುವ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ, ಬಿಗ್ಬಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಚಿಕೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಹುಡುಕಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೆ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ನಿಂದ 1.75 ಲಕ್ಷ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗೆ ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ನಿಂದ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ 25,000 ರೂ. ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ನಿಂದ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವವರ ಪೈಕಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಮೇಲು ಗೈ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದ್ದು, ಫಿನಾಲೆ ಅಖಾಡದಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೂ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮಿಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ವಿನ್ನರ್ ಆಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಚರ್ಚೆ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಇನನೂ, ಫಿನಾಲೆ ಮುಗಿದಾಗಲಷ್ಟೇ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಯಾರು ಗೆಲ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವ ವಿಚಾರ ಬಯಲಾಗಲಿದೆ.