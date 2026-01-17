English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
  • ಅಗರ್ಭ ಶ್ರೀಮಂತೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ನಿಂದ ಒಂದು ಸಂಚಿಕೆಗೆ ಪಡೆಯುವ ಸಂಭಾವನೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

ಅಗರ್ಭ ಶ್ರೀಮಂತೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ನಿಂದ ಒಂದು ಸಂಚಿಕೆಗೆ ಪಡೆಯುವ ಸಂಭಾವನೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

bigg boss kannada season 12: ʻಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ 12ʼನಿಂದ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಪಡೆಯುವ ಸಂಭಾವನೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? 
 
1 /7

bigg boss kannada season 12: ʻಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ 12ʼ ಫಿನಾಲೆಗೆ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಈ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಅವರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತವಾದ ಆಟದ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮಸ್ಸನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.   

2 /7

ಕನ್ನಡ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿಯಾಗಿ, ಸಿನಿಮಾ ನಟಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆಟದ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.   

3 /7

150ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ, ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಅಗರ್ಭ ಶ್ರೀಮಂತೆ.  ರಾಜಕೀಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದ ಅವರು ಕನ್ನಡ ಪರ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.   

4 /7

5000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸೀರೆ, ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ವಾಚ್‌, 150 ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯ ಒಡತಿಯಾಗಿರುವ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ, ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಚಿಕೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಹುಡುಕಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.   

5 /7

ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೆ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ನಿಂದ 1.75 ಲಕ್ಷ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗೆ ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ, ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ನಿಂದ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ 25,000 ರೂ. ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.   

6 /7

ಈ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ನಿಂದ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವವರ ಪೈಕಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಮೇಲು ಗೈ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದ್ದು, ಫಿನಾಲೆ ಅಖಾಡದಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್‌ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.   

7 /7

ಇನ್ನೂ, ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮಿಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ವಿನ್ನರ್‌ ಆಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಚರ್ಚೆ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಇನನೂ, ಫಿನಾಲೆ ಮುಗಿದಾಗಲಷ್ಟೇ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಟ್ರೋಫಿ ಯಾರು ಗೆಲ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವ ವಿಚಾರ ಬಯಲಾಗಲಿದೆ.  

Bigg Boss Kannada Season 12 Bigg Boss Kannada kannada bigg boss 12 kannada bigg boss season 12 Bigg Boss kannada season 12 contestants bigg boss 12 kannada contestants bigg boss 12 kannada kannada bigg boss season 12 contestants ಬಿಗ್​ ಬಾಸ್​ ಕನ್ನಡ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್‌ 12 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ 12 ನಿರೂಪಕ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌ ashwini gowda bigg boss ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ BBK 12 Bigg boss ashwini gowda Rented 150 House Fights for Kannada Bigg Boss Kannada 12 Ashwini Gowda divorce Bigg Boss Kannada Season 12 Kannada cinema Bigg Boss Kannada ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12 ಡಿವೋರ್ಸ್ Ashwini Gowda divorce divorce reason marriage failure Ashwini Gowda interview pre-BBK confession Kannada actress celebrity divorce ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌ

Next Gallery

ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪ.. ಸ್ಪರ್ಧಿಯ ಈ ನಡೆಗೆ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್‌ ಸೇರಿ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ಫುಲ್‌ ಶಾಕ್‌, ಕಾವು ನಿರ್ಧಾರ ಸರಿನಾ?