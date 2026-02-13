English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಅಶ್ವಿನಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಧಾರಾವಾಹಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಟಿ ಮಯೂರಿ ಅಸಲಿ ವಯಸ್ಸೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

Actress mayuri kyatari real age: ಅಶ್ವಿನಿ ನಕ್ಷತ್ರ  ಧಾರಾವಾಹಿಯಿಂದ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಮಯೂರಿ ಕ್ಯಾತರಿಯವರ ವಯಸ್ಸೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
 
1 /8

ಮಯೂರಿಯವರು ಕಲರ್ಸ್‌ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಜನಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದಿದ್ದ 'ಅಶ್ವಿನಿ ನಕ್ಷತ್ರ' ಧಾರಾವಾಹಿಯಿಂದ ಫೇಮಸ್‌ ಆಗಿದ್ದರು..   

2 /8

ಜೆ.ಕೆ ಹಾಗೂ ಮಯೂರಿ ಅವರ ನಟನೆಯಿಂದ ಅಶ್ವಿನಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಭಾರೀ ದೊಟ್ಟ ಮಟ್ಟದ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು.ಇದಾದ ಬಳಿಕೆ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಗೆ 2015ರಲ್ಲಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅಜಯ್‌ ರಾವ್‌ ಜೊತೆ 'ಕೃಷ್ಣ ಲೀಲಾ' ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಬೆಳ್ಳಿಪರದೆಯಲ್ಲಿ ರಂಜಿಸಿದ್ದರು.  

3 /8

ಇದಾದ ನಂತರ ಕರಿಯಾ2, ನಟರಾಜ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಮಯೂರಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು.ಮತ್ತಷ್ಟು ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಬಳಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡರು.   

4 /8

ಇನ್ನೂ 2020ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬಹುಕಾಲದ ಗೆಳೆಯನೊಂದಿಗೆ  ವೈವಾಹಿಕ ಬದುಕಿಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು.ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಮಯೂರಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ದೂರು ಸರಿದ್ದರು. ಆದರೆ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ  ಮತ್ತೆ "ನನ್ನ ದೇವು" ಸೀರಿಯಲ್‌ ಮೂಲಕ ಕಮ್‌ಬ್ಯಾಕ್‌ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ಸೀರಿಯಲ್‌ ಬೇಗನೇ ಮುಗಿದಿತ್ತು..    

5 /8

ಆ ನಂತರ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ನೀಡಿದ್ದರು..ತಮ್ಮ ಮೃದು ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ನಗು ಮುಖದಿಂದ ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು..   

6 /8

ಮಯೂರಿ ಕ್ಯಾತರಿ ಅವರು ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ವಿಚಾರ ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಿದೆ..ಅವರ ವಯಸ್ಸೆಷ್ಟು ಅಂತನೂ ಹೆಚ್ಚು ಸರ್ಚ್‌ ಆಗ್ತಿದೆ..ಮಯೂರಿ 1995ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದು ಅವರು ವಯಸ್ಸು 30ವರ್ಷ ಎಂದು ಗೂಗಲ್‌ನಲ್ಲಿ  ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ   

7 /8

ಆದರೆ ಅವರ ಅಸಲಿ ವಯಸ್ಸು 33 ಅಂತಾ ಖುದ್ದಾಗಿ ವಯೂರಿ ಅವರೇ ರಾಜೇಶ್‌ ಗೌಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್‌ ಚಾನೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಓಪನ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ..   

8 /8

ಈ ಬಗ್ಗೆ 'ರಾಜೇಶ್ ಗೌಡ' ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಯೂರಿ ಕ್ಯಾತರಿ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಕೆಗ ಆರವ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ 5 ವರ್ಷದ ಮಗನಿದ್ದಾನೆ.  

