  • BBK: 12 ಸೆಕೆಂಡ್‌ ರನ್ನರ್‌ ಅಪ್‌ಫೈಯರ್‌ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ..

BBK: 12 ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯ ಫೈಯರ್‌ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ ಅಶ್ವಿನಿಗೌಡ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್‌12ರ ಸೆಕೆಂಡ್‌ ರನ್ನರ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.  
 
1 /6

ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಫೈಯರ್‌ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ ಅಶ್ವಿನಿಗೌಡ ಇಡೀ ಮನೆಯನ್ನ ಆಳಿದರು ಟಾಪ್‌ ಸಿಕ್ಸ್‌ ಪಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.   

2 /6

ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಮಾತೆಯಾಗಿ ಇಡೀ ಮನೆಯನ್ನ ಆಳಿದರು..ಮಾತಿಗೂ ಸೈ ಜಗಳಕ್ಕೂ ಸೈ ಎಂದು ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು  

3 /6

ಟಾಸ್ಕ್‌ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡದೇ ಸಖತ್‌ ಆಗಿ ಇಡೀ ಮನೆಗೆ ಟಕ್ಕರ್‌ ಕೊಡುತ್ತ ಆಟವಾಡುತ್ತ ಬಂದಿದ್ದರು.  

4 /6

ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಕ್ಕತ್‌ ಟಕ್ಕರ್‌ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆ ಸೆಕೆಂಡ್‌ ರನ್ನರ್‌ ಅಪ್‌ ಅಗಿ ಗೆದ್ದು ಬೀಗಿದ್ದಾರೆ..   

5 /6

ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಅವರು ಬಿಗ್​ ಬಾಸ್​ ಸೀಸನ್​ 12ರ ಸೆಕೆಂಡ್ ರನ್ನರ್ ಅಪ್​ ಆಗಿ ಹೊರ ಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ.. ಬಿಗ್​ ಬಾಸ್​ ಫಿನಾಲೆ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ವಿನ್ನರ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ರನ್ನರ್‌ ಅಪ್‌ ಆದ್ರೆ, ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಅವರು ಸೆಕೆಂಡರ್‌ ರನ್ನರ್‌ ಅಪ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.   

6 /6

ಕನ್ನಡ ಬಿಗ್​ ಬಾಸ್​ ಸೀಸನ್-12 ರ ಅಂತಿಮ 6 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಪೈಕಿಯಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರು. ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ, ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ, ಮ್ಯೂಟಂಟ್ ರಘು, ಧನುಷ್ ಗೌಡ ಹಾಗೂ ಕಾವ್ಯ ಶೈವ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಧನುಷ್ 6ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ರಘು ಅವರು ಐದನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿ ಪಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಕಾವ್ಯ ಅವರು ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು.        

