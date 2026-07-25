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ಆ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಶುಭ ಯೋಗ..! 2ನೇ ಮದುವೆಯ ಶುಭಗಳಿಗೆ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಯಶಸ್ಸು!

Written ByRamya R Gowda
Published: Jul 25, 2026, 06:15 AM IST|Updated: Jul 25, 2026, 06:15 AM IST

Zodiac Signs: ಮದುವೆ.. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಂಬಂಧ. ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದ್ದರೆ, ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೆಲವು ಜನರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಂದಾಗಿ, ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಮತ್ತು ಆ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯೂ ಇದೆಯೇ ಎಂದು ನೋಡಿ.

ಎರಡನೇ ಮದುವೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿರುವ ರಾಶಿ1/6

ಎರಡನೇ ಮದುವೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿರುವ ರಾಶಿ

ಎಲ್ಲಾ ವಿವಾಹಿತ ದಂಪತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಸಂದರ್ಭಗಳು, ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳು, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಾರಣಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಿಂದಾಗಿ, ಕೆಲವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ವಿವಾಹ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜನ್ಮ ರಾಶಿ, ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನಗಳು ಮತ್ತು ಜಾತಕದ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು ಅವರ ಸ್ವಭಾವ, ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ರಾಶಿಯ ಹುಡುಗರು ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆ ರಾಶಿ ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ.  

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ಮೇಷ ರಾಶಿ:ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರು ಧೈರ್ಯಶಾಲಿಗಳು, ಸ್ವತಂತ್ರ ಚಿಂತಕರು ಮತ್ತು ತ್ವರಿತ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ರಾಶಿಯ ಚಿಹ್ನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಹುಡುಗರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಷ್ಟಪಡಬಹುದು. ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೊಂದು ವಿವಾಹವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಬಹುದಾದ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಎಂದು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.  

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ಮಿಥುನ ರಾಶಿ: ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವ ಕುತೂಹಲ ಮತ್ತು ಸಕ್ರಿಯ ಚಿಂತನೆ ಅವರ ವಿಶೇಷತೆಗಳಾಗಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಗುಣವು ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಆ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಎರಡನೇ ಮದುವೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.  

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ಸಿಂಹ ರಾಶಿ:  ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ರಾಶಿಯ ಪುರುಷರು ತಮ್ಮ ಗೌರವ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಅಥವಾ ಹಠಮಾರಿತನದಿಂದಾಗಿ, ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಸಂದರ್ಭಗಳು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೆ ಮದುವೆಯಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶವಿದೆ ಎಂದು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.  

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ತುಲಾ ರಾಶಿ: ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರು ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾದ ಜೀವನವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಇಡುವುದು ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನದ ಕೊರತೆಯು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಕೆಲವು ಜಾತಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಮತ್ತೆ ಮದುವೆಯಾಗಬಹುದು.  

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ಧನು ರಾಶಿ:  ಧನು ರಾಶಿಯ ಜನರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಅನುಭವಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರು ತಮ್ಮ ಗುರಿ ಮತ್ತು ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗದಿದ್ದರೆ, ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಅಂತರ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಎರಡನೇ ವಿವಾಹದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರಬಹುದು ಎಂದು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.  

TAGS:
Second marriage Astrology
Rajayoga
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