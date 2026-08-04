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ಆಗಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಹೆಗಲೇರಲಿದೆ ಅದೃಷ್ಟ.. ಕೈ ಹಿಡಿಯಲಿದ್ದಾಳೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್‌ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿ

Written ByYashaswini V
Published: Aug 04, 2026, 08:18 AM IST|Updated: Aug 04, 2026, 08:18 AM IST

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ 9ನೇ ಮನೆಯನ್ನು ಭಾಗ್ಯದ ಮನೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಭ ಗ್ರಹಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗಸ್ಟ್‌ 2026ರಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಬದಲಾಗಲಿದೆ. ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. 

Monthly Horoscope 2026 August1/6

ಮೇಷ ರಾಶಿ

ಆಗಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟದ ಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ಗುರು ಪ್ರಸ್ತುತ ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನನಾಗಿದ್ದು ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ದೃಷ್ಟಿ ಬೀರಿರುವುದರಿಂದ ಇವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿ, ವ್ಯವಹಾರವು ಉಜ್ವಲಿಸಲಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್‌ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಬಂಪರ್‌ ಏರಿಕೆ ಆಗಲಿದ್ದು, ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಜೊತೆಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಲೂ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. 

Monthly Horoscope 2026 August2/6

ವೃಷಭ ರಾಶಿ

ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ ಶುಭ ಸ್ಥಾನದ ಅಧಿಪತಿ ಶನಿ ಲಾಭದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವುದರಿಂದ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟ ದಿಕ್ಕುಗಳಿಂದಲೂ ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಕನಸು ಸಾಕಾರಗೊಳ್ಳುವ ಸುಸಮಯ ಇದಾಗಿದೆ. ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಫಲ ಸಿಗುವ ಸುವರ್ಣ ಅವಧಿ ಇದಾಗಿರಲಿದೆ. 

Monthly Horoscope 2026 August3/6

ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ

ಆಗಸ್ಟ್‌ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಗುರು ತನ್ನ ಉಚ್ಚ ರಾಶಿಯಾದ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಸಂಚರಿಸುವುದರಿಂದ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ನೀವು ಬಯಸಿದ ಕೆಲಸ ಸಿಗಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ದಿಢೀರ್‌ ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಳವು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲಿದೆ. ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಏರಿಕೆಯು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಹೊರತರುವಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಿ ಆಗಲಿದೆ. 

Monthly Horoscope 2026 August4/6

ಸಿಂಹ ರಾಶಿ

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ ಎರಡನೇ ವಾರದವರೆಗೂ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರ ಲಾಭದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವುದರಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲುಗಳು ತೆರೆಯಲಿವೆ. ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಲಿದ್ದು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೋಕಾಮನೆಗಳು ಈಡೇರಲಿವೆ. ಇನ್ನೂ ಮದುವೆ ಆಗದವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಮದುವೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳು ಬರಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. 

Monthly Horoscope 2026 August5/6

ತುಲಾ ರಾಶಿ

ಆಗಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತುಲಾ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಬುಧ ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲಗ್ನದೊಂದಿಗೆ ಸಂಚರಿಸುವುದರಿಂದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪಡೆಯುವಿರಿ. ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರಿಗೆ ನೀವು ಬಯಸಿದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿರುವ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸುವಿರಿ. 

Monthly Horoscope 2026 August6/6

ಮಕರ ರಾಶಿ

ಮಕರ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಬುಧ ಏಳನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ಜೊತೆ ಸಂಯೋಗ ಹೊಂದುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಧನಲಾಭ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವೃತ್ತಿ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಆದಾಯದ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸುಗಮವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಯಲಿವೆ. ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣ ಯೋಗವೂ ಇದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ವಾತಾವರಣ ಇರಲಿದೆ. 

ಸೂಚನೆ :  ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.  

TAGS:
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Monthly Horoscope
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August Lucky Zodiac Signs
ASTROLOGY
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