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ಈ 6 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಣದ ಮಳೆ! ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತಿರುವು

Written ByRamya R Gowda
Published: Aug 05, 2026, 06:25 AM IST|Updated: Aug 05, 2026, 06:25 AM IST


August 2026 lucky zodiac signs : ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, 9 ನೇ ಮನೆಯನ್ನು ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಭ ಗ್ರಹಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದ ಹಾದಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಆಗಸ್ಟ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಯ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಗಳೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತವೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯವು ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. 
 

ಕರ್ಕಾಟಕ1/5

ಕರ್ಕಾಟಕ

ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುಗ್ರಹವು ತನ್ನ ಉತ್ತುಂಗ ರಾಶಿ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅವರು ಬಯಸುವ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಹಠಾತ್ ಸಂಪತ್ತಿನ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಹೆಚ್ಚಳವು ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ಹೊರಬರಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.    

ಸಿಂಹ ರಾಶಿ2/5

ಸಿಂಹ ರಾಶಿ

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಎರಡನೇ ವಾರದವರೆಗೆ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯ ಶುಭ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲುಗಳು ತೆರೆಯಲಿವೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದವು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ. ಇನ್ನೂ ಮದುವೆಯಾಗದವರಿಗೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಯೋಗ. ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ.  

ವೃಷಭ ರಾಶಿ3/5

ವೃಷಭ ರಾಶಿ

ಶುಭ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಶನಿಯು ಲಾಭದಾಯಕ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ನೀವು ಮಾನವ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ನಿಮ್ಮ ಕನಸು ನನಸಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಸುವರ್ಣಯುಗ.   

ತುಲಾ ರಾಶಿ4/5

ತುಲಾ ರಾಶಿ

ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ, ತುಲಾ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲಗ್ನದೊಂದಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದ್ದೀರಿ. ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ತಮ್ಮ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ, ನೀವು ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.   

ಮೇಷ ರಾಶಿ5/5

ಮೇಷ ರಾಶಿ

ಆಗಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ, ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿಯಾದ ಅದೃಷ್ಟ ಗ್ರಹ ಗುರುವು ಪ್ರಸ್ತುತ ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅವರ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರವು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದಾಗಿ, ಈ ರಾಶಿ ಆದಾಯವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೂ ಸಹ ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತವೆ.

ಸೂಚನೆ: ಹಕ್ಕು ನಿರಾಕರಣೆ: ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ.. ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಜೀ ಮೀಡಿಯಾ ನ್ಯೂಸ್ ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.  

TAGS:
August 2026 Lucky zodiac Signs
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