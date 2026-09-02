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ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಬುಧಾದಿತ್ಯ ಯೋಗದಿಂದ ಈ 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ! ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ಚಿನ್ನ, ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುರಿಮಳೆ

Written ByChetana Devarmani
Published: Sep 02, 2026, 04:01 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 04:01 PM IST

Budhaditya Yoga in Virgo: ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಬುಧ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವುದರಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17 ರಿಂದ 27ರವರೆಗೆ ಬುಧಾದಿತ್ಯ ಯೋಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. 
 

Budhaditya Yoga 1/6

ಬುಧಾದಿತ್ಯ ಯೋಗ

Budhaditya Yoga 2026: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಬುಧಾದಿತ್ಯ ಯೋಗವು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರಲಿದೆ. ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಲಾಭ ಸಿಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

Budhaditya Yoga Effects on zodiac sign2/6

ಸಿಂಹ ರಾಶಿ

ಸಿಂಹ ರಾಶಿ: ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಗುರುತింపు ಸಿಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಹಣ ಉಳಿಸುವ ಅವಕಾಶವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.  

Budhaditya Yoga Effects on zodiac sign3/6

ತುಲಾ ರಾಶಿ

ತುಲಾ ರಾಶಿ: ಆಸ್ತಿ, ವಾಹನ ಅಥವಾ ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರಬಹುದು. ಹಣಕಾಸಿನ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಉಳಿತಾಯಕ್ಕೆ ಈ ಅವಧಿ ಅನುಕೂಲಕರ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್‌ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಮಯ ಇದಾಗಿದೆ.   

Budhaditya Yoga Effects on zodiac sign4/6

ಮಕರ ರಾಶಿ

ಮಕರ ರಾಶಿ: ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಆದಾಯ ಸುಧಾರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದ್ದು, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣ ಇರಲಿದೆ. ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಿ ಕಾಣುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಬಹುಕಾಲದ ಕನಸು ನನಸಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.   

Budhaditya Yoga Effects on zodiac sign5/6

ಕುಂಭ ರಾಶಿ

ಕುಂಭ ರಾಶಿ: ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ, ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಆದರೆ ಖರ್ಚುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನ ಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.  

Budhaditya Yoga Effects on zodiac sign6/6

ಬುಧಾದಿತ್ಯ ಯೋಗ

TAGS:
Budhaditya Yoga 2026
Budhaditya Yoga in Virgo
Effect of Budhaditya Yoga

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