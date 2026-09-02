/ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಬುಧಾದಿತ್ಯ ಯೋಗದಿಂದ ಈ 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ! ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ಚಿನ್ನ, ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುರಿಮಳೆ

Budhaditya Yoga in Virgo: ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಬುಧ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವುದರಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17 ರಿಂದ 27ರವರೆಗೆ ಬುಧಾದಿತ್ಯ ಯೋಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.
Budhaditya Yoga 2026: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಬುಧಾದಿತ್ಯ ಯೋಗವು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರಲಿದೆ. ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಲಾಭ ಸಿಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ: ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಗುರುತింపు ಸಿಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಹಣ ಉಳಿಸುವ ಅವಕಾಶವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ: ಆಸ್ತಿ, ವಾಹನ ಅಥವಾ ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರಬಹುದು. ಹಣಕಾಸಿನ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಉಳಿತಾಯಕ್ಕೆ ಈ ಅವಧಿ ಅನುಕೂಲಕರ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಮಯ ಇದಾಗಿದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ: ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಆದಾಯ ಸುಧಾರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದ್ದು, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣ ಇರಲಿದೆ. ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಿ ಕಾಣುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಬಹುಕಾಲದ ಕನಸು ನನಸಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ: ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ, ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಆದರೆ ಖರ್ಚುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನ ಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.