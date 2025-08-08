4 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನದಂದು ಶುಭ ಕಾಕತಾಳೀಯ: ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಹೋದರನಿಗೆ ರಕ್ಷೆ ಕಟ್ಟಿದರೆ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತೆ!

Raksha Bandhan 2025 Bhadra Timing: ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ ಹಬ್ಬವು ಸಹೋದರ-ಸಹೋದರಿಯರ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ ಹಬ್ಬವು ಸಹೋದರ-ಸಹೋದರಿಯರ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನದಂದು, ಸಹೋದರಿಯರು ತಮ್ಮ ಸಹೋದರರಿಗೆ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಸಂತೋಷ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯವನ್ನು ಹಾರೈಸುತ್ತಾರೆ.
ಈ ವರ್ಷ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 9 ರಂದು ಅಂದರೆ ನಾಳೆ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಕ್ಷಾಬಂಧನವು ಹಿಂದೂಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಹಬ್ಬವಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಭಾರತದ ಅನೇಕ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಜನರು ವಾಸಿಸುವ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಲ್ಲಿ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಬಾರಿ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಹಬ್ಬದಂದು ಭದ್ರನ ನೆರಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಾಬಂಧನದಂದು ಭದ್ರನು ಸಿಗದಿರುವುದು ಕಾಕತಾಳೀಯವಾಗಿ 4 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ರಕ್ಷಾಬಂಧನದಂದು ಭದ್ರನ ಸಮಯ ಯಾವುದು ಮತ್ತು ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಲು ಶುಭ ಸಮಯ ಯಾವುದು.
ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಶೈಲೇಂದ್ರ ಪಾಂಡೆ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಭದ್ರ ಆಗಸ್ಟ್ 8 ರಂದು ಅಂದರೆ ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:12 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಆಗಸ್ಟ್ 9 ರಂದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 1:52 ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರ ನಂತರ, ರಾಖಿ ಕಟ್ಟುವ ಶುಭ ಸಮಯವೂ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಖಿ ಕಟ್ಟುವ ಶುಭ ಸಮಯ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5:47 ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:24 ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು 7 ಗಂಟೆ 37 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಇರುತ್ತದೆ.
ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಶೈಲೇಂದ್ರ ಪಾಂಡೆ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿಯವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ಸಹೋದರ-ಸಹೋದರಿಯರ ಸಂಬಂಧದ ಈ ಸುಂದರ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶುಭ ಮತ್ತು ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುವವರು, ಆಗಸ್ಟ್ 9 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:24 ಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಬಹುದು. ಇದು ಪೂರ್ಣಿಮೆಯ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಶೈಲೇಂದ್ರ ಪಾಂಡೆ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಬಾರಿ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಹು ಕಾಲ ಅಥವಾ ಬಣ್ಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಯಮಗಳಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ರಾಖಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಕಟ್ಟಬಹುದು, ರಾಹು ಕಾಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ, ಈ ವರ್ಷ ಯಾವುದೇ ಹಿಂಜರಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ, ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯೊಂದಿಗೆ ಆಗಸ್ಟ್ 9 ರಂದು ಅಂದರೆ ನಾಳೆ ಆಚರಿಸಬಹುದು.
ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ ಪೂರ್ಣಿಮೆ ಆಗಸ್ಟ್ 8 ರಂದು ಅಂದರೆ ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:12 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಿಮೆ ತಿಥಿ ಆಗಸ್ಟ್ 9 ರಂದು ಅಂದರೆ ನಾಳೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:24 ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ದೇವರಿಗೆ ರಾಖಿ, ಪೂಜಾ ಥಾಲಿಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ. ನಂತರ, ಸಹೋದರನ್ನು ಪೂರ್ವ ಅಥವಾ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಹೇಳಿ. ಇದರ ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರನಿಗೆ ತಿಲಕ ಹಚ್ಚಿ, ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಿ ಆರತಿ ಮಾಡಿ. ನಂತರ, ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಿಸಿ, ಅವನ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ.