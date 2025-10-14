ವಿಶಾಖ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ-ಬುಧನ ಶುಭ ಸಂಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರ ಖಜಾನೆ ಭರ್ತಿಯಾಗಲಿದೆ, ಲಕ್‌ ಚೇಂಜ್‌ ಆಗಲಿದೆ

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 16ರಿಂದ ವಿಶಾಖ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಬುಧನ ಶುಭ ಸಂಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಆಕಾಶ ಸಂಯೋಗವು ಮೇಷ, ಸಿಂಹ ಮತ್ತು ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ, ಅಪಾರ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನ ತರುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ, ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ಪಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
Conjunction of Mars and Mercury in Visakha Nakshatra: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 13ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 9.29ಕ್ಕೆ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಸ್ವಾತಿ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ವಿಶಾಖ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು. ಈಗ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 16ರಂದು ಸಂಜೆ 7.08ಕ್ಕೆ ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಈ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನ ಸಹ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 16ರಂದು ಬುಧ ಗ್ರಹವು ವಿಶಾಖ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ, ಮಂಗಳ-ಬುಧ ಸಂಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಶಾಖ ನಕ್ಷತ್ರವು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನ ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ. ಶೌರ್ಯದ ಸೂಚಕ ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಅಧಿಪತಿ ಬುಧ ಈ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಾಗ, ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಮೂರು ರಾಶಿಗಳಾದ ಮೇಷ, ಸಿಂಹ ಮತ್ತು ಧನು ರಾಶಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಹೊಸ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಬಹುದು.
ಮೇಷ ರಾಶಿ: ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಆಡಳಿತ ಗ್ರಹ ಮಂಗಳನಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಈ ಸಂಯೋಗವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ವಿಶಾಖ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಬುಧನ ಸಂಯೋಗವು ಆರ್ಥಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ತರುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಬಡ್ತಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಈ ಸಮಯವು ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ, ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಯೋಜನೆಗಳು ವೇಗವನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ನಿಮಗೆ ಕುಟುಂಬದ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಿರಿ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ: ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಸಂಯೋಗವು ಅವರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಮನ್ನಣೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಯೋಜನೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾವಣೆ ಅಥವಾ ವೃತ್ತಿಪರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ, ಇದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬಹುದು. ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲಸಗಳಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಟೀಕೆಗಳನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.
ಧನು ರಾಶಿ: ಧನು ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಗುರು, ವಿಶಾಖ ನಕ್ಷತ್ರದ ಅಧಿಪತಿಯೂ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಸಂಯೋಗವು ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಶುಭವಾಗಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಧನು ರಾಶಿಯ ಸ್ಥಳೀಯರು ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಗಳು, ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭವನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತವೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಮದುವೆ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)