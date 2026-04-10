ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದಂದೇ ಶುಭ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ ನಿರ್ಮಾಣ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಭಾಗ್ಯೋದಯ.. ಗೋಲ್ಡನ್‌ ಟೈಮ್

Gajakesari Rajayoga on Akshaya Tritiya: ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಮಂಗಳಕರ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. 2026ರ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದಲ್ಲಿ ಗುರು-ಚಂದ್ರರ ಅಪರೂಪದ ಮೈತ್ರಿಯಿಂದ ಶುಭ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗವೂ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿದೆ.
ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮಂಗಳಕರ ದಿನ ಎನ್ನಲಾಗುವ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯವನ್ನು ಈ ವರ್ಷ ಏಪ್ರಿಲ್ 19, 2026ರ ಭಾನುವಾರದಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ದಿನದಂದು ಯಾವುದೇ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸಂತೋಷ ಇಮ್ಮಡಿಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ ಚಿನ್ನ-ಬೆಳ್ಳಿ ಖರೀದಿಸುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತು ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನೆಲೆಯೂರುತ್ತಾಳೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯೂ ಇದೆ.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 19, 2026ರ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ದಿನವೇ ಗುರು-ಚಂದ್ರರ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಶುಭ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಮಂಗಳಕರ ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದಂದೇ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವ ಎಲ್ಲಾ 12 ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೂ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಸಮಯವು ಮೂರು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಭಾಗ್ಯೋದಯವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಲಿದ್ದು ಅವರು ಮಣ್ಣು ಹಿಡಿದರೂ ಹೊನ್ನಾಗುವ ಗೋಲ್ಡನ್ ಟೈಮ್ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳೆಂದರೆ..
ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದಂದೇ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿರುವ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಅವಕಾಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಆಫರ್ ಲೆಟರ್ ಸಿಗಬಹುದು. ಹಣಕಾಸಿನ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು ಸಾಲ ಬಾಧೆಯಿಂದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಿರಿ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಲು ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ಸಮಯ.
ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದಂದು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಶುಭ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕು ಹಸನಾಗಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿರಲಿದ್ದು ಭಾರೀ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುವಿರಿ. ಈ ವೇಳೆ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಪಡೆಯುವ ನಿಮ್ಮ ಕನಸು ನನಸಾಗಲಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅದೃಷ್ಟದ ಕಾಲ. ವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ದಾಂಪತ್ಯ ಸುಖ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.
ಈ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಶುಭ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗವು ಧನು ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಾದಿಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಿದೆ. ಆದಾಯದ ಹೊಸ ಮೂಲಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದು ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿರುವ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸುವಿರಿ. ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರಿಗೆ ಬಡ್ತಿಯ ಅವಕಾಶಗಳು ತೆರೆಯಲಿವೆ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಬಂಗಾರದಂತ ಸಮಯ ಇದಾಗಿದೆ. ಸೂಚನೆ : ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.