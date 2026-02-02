ಗುರು ಚಂದ್ರ ಯುತಿಯಿಂದ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ! ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಹಣದ ಮಳೆ..

Gajakesari Yoga: ಗುರು ಚಂದ್ರ ಸೇರಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗದಿಂದ ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಹರಿದು ಬರುವ ಸಮಯ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದೆ.
Gajakesari Yoga: ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಗುರುವನ್ನು ಒಂಬತ್ತು ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಗ್ರಹವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೇವರುಗಳ ಗುರುವಾಗಿರುವ ಗುರುವನ್ನು ಜ್ಞಾನ, ಧರ್ಮ, ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಗುರುವಿನ ಚಲನೆ ಅಥವಾ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾದಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ಅದರ ಪರಿಣಾಮವು ಎಲ್ಲಾ ೧೨ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ದೇಶ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಮೇಲೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಗುರುವು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದು, ಜೂನ್ ೨, ೨೦೨೬ ರವರೆಗೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಗುರುವು ಇತರ ಗ್ರಹಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಗ ಮತ್ತು ದೃಷ್ಟಿ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಾನೆ, ಇದು ಅನೇಕ ಶುಭ ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಅನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಗುರು ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಸಂಯೋಗವು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ಗುರುವಿನೊಂದಿಗಿನ ಈ ಸಂಯೋಗವು ಈ ವಿಶೇಷ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಗವು ಸುಮಾರು 54 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಇದರ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಹಲವಾರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಕಾಣಬಹುದು.
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಗುರು ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಸಂಯೋಗವು ಆರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಯೋಗವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳ ಮೇಲೆ ನೀವು ಜಯ ಸಾಧಿಸುವಿರಿ.
ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಅಥವಾ ಕಾನೂನು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಸಿಗಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಹ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ.
ಧನು ರಾಶಿ ಸಂಚಾರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ, ಗುರು ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಸಂಯೋಗವು ಏಳನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಂಯೋಗವನ್ನು ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮದುವೆಯನ್ನು ಬಯಸುವವರು ಉತ್ತಮ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳದ ಸೂಚನೆಗಳೂ ಇವೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಗುರು ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಸಂಯೋಗವು ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ, ಇದು ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಸಂಯೋಗವು ಬಡ್ತಿ, ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ತರಬಹುದು. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಅವರ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ)