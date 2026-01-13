ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಡಬಲ್‌ ರಾಜಯೋಗ: ಈ ಜನರಿಗೆ ಹಠಾತ್‌ ಧನಲಾಭ, ಕುಬೇರನ ಖಜಾನೆಯೇ ಕೈ ಸೇರುವ ಪರ್ವಕಾಲ

Lakshmi Narayana Yoga: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, 2026ರ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಮುಗಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಜನವರಿ 17ರಂದು ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ಶುಕ್ರಯ ಸಂಯೋಗ ರಚನೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಅದ್ಭುತ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿದೆ. ಇದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಡಬಲ್ ರಾಜಯೋಗವೂ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿರುವುದರಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕು ಬಂಗಾರವಾಗುವ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, 2026ರ ಜನವರಿ 17ರಂದು ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ ಶುಕ್ರ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾನೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬುಧನೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಗ ಹೊಂದಲಿದ್ದು ಶುಭ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವಿದ್ದು ಇದು ಅಪಾರ ಧನವೃಷ್ಟಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಂಸಾರಿಕ ಸುಖವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ ಶುಕ್ರ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜ ಸೂರ್ಯ ಕಾಲಿಡಲಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ-ಬುಧ ಯುತಿಯಿಂದ ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗವೂ, ಸೂರ್ಯ-ಬುಧ-ಶುಕ್ರ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ತ್ರಿಗ್ರಾಹಿ ರಾಜಯೋಗ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ.
ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗ, ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗ ಹಾಗೂ ತ್ರಿಗ್ರಾಹಿ ರಾಜಯೋಗಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೂ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೂ, ಮೂರು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇದು ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳೆಂದರೆ...
ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಒಮ್ಮೆಗೆ ಎರಡೆರಡು ರಾಜಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ದಿನಗಳು ಕಳೆದು ಹೊಸ ಬೆಳಕು ಮೂಡಲಿದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ನೀವು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ಭಾರೀ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುವಿರಿ. ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ಬಡ್ತಿ, ಬಂಪರ್ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆಯೇ ಸುರಿಯಲಿದ್ದು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಲಿದೆ.
ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗದಿಂದಾಗಿ ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುವಿರಿ. ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕುಬೇರನ ಸಂಪತ್ತೇ ಕೈ ಸೇರಲಿದ್ದು ಹೊಸ ಮನೆ, ಭೂಮಿ ಖರೀದಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ಕನಸು ನನಸಾಗಬಹುದು. ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಸಂಬಂಧಿತ ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣಗಳು ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಜಾಕ್ಪಾಟ್ ದೊರೆಯಲಿದ್ದು ಆದಾಯವು ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತೀರಿ.
ಲಕ್ಷ್ಮಿನಾರಾಯಣ ಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ತ್ರಿಗ್ರಾಹಿ ರಾಜಯೋಗ, ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗವು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಷ್ಟ ದಿಕ್ಕುಗಳಿಂದಲೂ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಮಾನ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಖ್ಯಾತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಪೂರ್ವಿಕರ ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವಿರಿ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಫಲ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಸೂಚನೆ : ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.