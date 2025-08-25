500 ವರ್ಷ ಬಳಿಕ ಈ 4 ಜನ್ಮರಾಶಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಯಶಸ್ಸು, ಅಷ್ಟ ದಿಕ್ಕುಗಳಿಂದಲೂ ಹರಿದು ಬರುವುದು ಧನ ಸಂಪತ್ತು!

lucky zodiac signs: ಶನಿಯ ನಂತರ ರಾಹು ಸಂಚಾರವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಎಂದು ಜೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಹುವಿನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಲಿದೆ.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ರಾಹು ಗ್ರಹವು ಶುಭ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಹಣದ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ಬಲದಿಂದ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇದು ಅದೃಷ್ಟದ ಸಮಯ. ನೀವು ಪಡೆದ ಸಾಲವನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವಿರಿ. ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೂ ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವಿರಿ.
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರು ಡಿಸೆಂಬರ್ ವರೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುವರು. ವ್ಯಾಪಾರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಗಳಿದ್ದರೂ ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ. ಬಂಪರ್ ಲಾಭ ನಿಮ್ಮದಾಗುವುದು.
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಣದ ಕೊರತೆಯೇ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುವಿರಿ. ಅದೃಷ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಿಸುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ದೂರವಾಗುವವು.
