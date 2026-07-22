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ದೇವಶಯನಿ ಏಕಾದಶಿಯಂದು ವಿಶೇಷ ಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು, ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಬಂಪರ್‌ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌

Written ByYashaswini V
Published: Jul 22, 2026, 08:39 AM IST|Updated: Jul 22, 2026, 08:39 AM IST

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ದೇವಶಯನಿ ಏಕಾದಶಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ. ದೇವಶಯನಿ ಏಕಾದಶಿಯಿಂದ ಭಗವಾನ್‌ ವಿಷ್ಣು ಯೋಗ ನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. 

Devshayani Ekadashi 2026 effect1/6

ದೇವಶಯನಿ ಏಕಾದಶಿ

ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆಷಾಢ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಏಕಾದಶಿ ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿದ್ದು ಇದನ್ನು ದೇವಶಯನಿ ಏಕಾದಶಿ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ದೇವಶಯನಿ ಏಕಾದಶಿಯಂದು ಭಗವಾನ್‌ ವಿಷ್ಣು ಯೋಗ ನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಜುಲೈ 25ರ ಶನಿವಾರ ದೇವಶಯನಿ ಏಕಾದಶಿ ಆಚರಣೆ ಇರಲಿದೆ.

Devshayani Ekadashi 2026 effect2/6

ದೇವಶಯನಿ ಏಕಾದಶಿಯಂದು ಶುಭ ಯೋಗ

ದೇವಶಯನಿ ಏಕಾದಶಿಯಂದು ವಿಶೇಷ ಯೋಗ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದ್ದು ಇದರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕೇ ಬಂಗಾರವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇವರು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಜೊತೆಗೆ ಕುಬೇರನ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳೆಂದರೆ.. 

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ಮೇಷ ರಾಶಿ

ದೇವಶಯನಿ ಏಕಾದಶಿಯ ದಿನದಿಂದ ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಭಗವಾನ್‌ ವಿಷ್ಣುವಿನ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಲಿದ್ದು ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಬಂಪರ್‌ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ. ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಅವಕಾಶಗಳಿದ್ದು, ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳು ಕೈ ಸೇರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕೂಡಿರಲಿದೆ. ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಆಹ್ಲಾದಕರ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವಿರಿ.  

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ವೃಷಭ ರಾಶಿ

ದೇವಶಯನ ಏಕಾದಶಿ ದಿನದಿಂದ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಧನಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಶಿಖರವನ್ನು ಏರುವಿರಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯುವಿರಿ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳ ಬೆಂಬಲ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಬಲಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ. 

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ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ

ದೇವಶಯನಿ ಏಕಾದಶಿ ದಿನದಿಂದ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಭಗವಾನ್‌ ವಿಷ್ಣುವಿನ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗಲಿದ್ದು, ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷದಿಂದ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಬಂಪರ್‌ ಏರಿಕೆ ಆಗಲಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವಾದ ಸಮಯ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. 

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ತುಲಾ ರಾಶಿ

ದೇವಶಯನಿ ಏಕಾದಶಿ ದಿನದಿಂದ ತುಲಾ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸುವರು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಮದುವೆಯಾಗದವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ವಿವಾಹ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳು ಬರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಬಹಳ ದಿನಗಳ ಕನಸು ನನಸಾಗುವ ಸುಸಯಮ ಇದಾಗಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ, ನೆಮ್ಮದಿ ದೊರೆಯಲಿದೆ.  

ಸೂಚನೆ :  ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.  

TAGS:
Devshayani ekadashi
Lord Vishnu
Vishnu Yoga Nidra
Auspicious Yoga
ashada Ekadashi
ASTROLOGY
Shubh Yoga
Kannada Astrology

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