ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಣೆ ದಿಢೀರ್‌ ನಿರ್ಧಾರ!15 ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದ್ದೇಕೆ?

Australian batsman usman khawaja : ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ದಿಗ್ಗಜ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡದ್ದಾರೆ..15ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ದಿಢೀರ್ ಆಗಿ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ್ಯಾಕೆ ತಿಳಿಬೇಕಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ..
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ಉಸ್ಮಾನ್ ಖವಾಜಾ ಅವರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೋಕಕ್ಕೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಇವರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಮೋಘವಾಗಿ ಆಟ ಆಡಿ ಸಖತ್ ಆಗಿ ಶೈನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ..
15 ವರ್ಷಗಳ ಅದ್ಭುತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಖವಾಜ ಕೇವಲ ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು ಉಸ್ಮಾನ್ ಖವಾಜಾ ಅವರು ಸಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಐದನೇ ಆಶಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ತಮ್ಮ 88ನೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟೆಸ್ಟ್ ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೇ ಶಾಖ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂದು ಆಸ್ಟ್ರೆಲಿಯಾದ ಸಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ದಿಢೀರ್ ಆಗಿ ಪ್ರೆಸ್ಮೀಟ್ ನಡೆಸಿ ತಮ್ಮ ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ..ಈ ವೇಳೆ ಖವಾಜ ಅವರ ಪೋಷಕರು, ಪತ್ನಿ ರಾಚೆಲ್ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರೂ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಹಾಜರಿದ್ದರು
ಇದೇ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪರ ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಿದ್ದರು. ಈಗ ಕೊನೆಯ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನೂ ಇಲ್ಲೇ ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ
ಪ್ರೆಸ್ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ವಿದಾಯದ ವಿಚಾರ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ, ನನಗೆ ನನ್ನನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕಣ್ಣೀರು ಬಂತು. ಈ ಪ್ರಯಾಣವು ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಖವಾಜಾ ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.