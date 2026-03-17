Australian players warned not to travel to Peshawar: ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಕಾಬೂಲ್ನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯೊಂದರ ಮೇಲೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮಿಲಿಟರಿ ಪಡೆ ಏರ್ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು 400 ಜನರ ಜೀವ ಕಸಿದಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ 250ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ಗೆ ಭಾರೀ ಹೊಡೆತ ಬೀಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್-ಯುಎಸ್ ದಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ವಾಯು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣದ ಅಡಚಣೆಗಳು ಉಂಟಾಗಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಪಿಎಸ್ಎಲ್ಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರರು ಪಿಎಸ್ಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಾರೋ, ಇಲ್ವೋ ಎನ್ನುವುದು ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ.
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಆದ ಸ್ಟಿವ್ ಸ್ಮಿತ್, ಡೇವಿಡ್ ವಾರ್ನರ್, ಮಾರ್ನಸ್ ಲಬುಶ್ಚಂಗೆ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ಸವೆಲ್ ಈ ಬಾರಿ ಪಿಎಸ್ಎಲ್ ಆಡುವ ಪ್ಲೇಯರ್ಗಳು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಆಸಿಸ್ನ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಬಿಗ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಮೊದಲು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಪಿಎಸ್ಎಲ್ ಇದೇ ಮಾರ್ಚ್ 26ರಂದು ಶುರುವಾಗಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಆಟಗಾರರು ಸೇರಿದಂತೆ ಕೋಚ್ಗಳಾದ ಟಿಮ್ ಪೈನಿ ಮತ್ತು ಜಾಸನ್ ಗಿಲೆಸ್ಪೇ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಸರ್ಕಾರವು, ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ತೆರಳಲು ಅನುಮತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಆದರೆ ಅಫ್ಘಾನ್ನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪೇಶಾವರ (Peshawar) ನಗರಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಎಂದು ಬಿಗ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ನೀಡಿದೆ.
ಮಾರ್ಚ್ 28 ರಂದು ಪೇಶಾವರದ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಪೇಶಾವರ್ ಝಲ್ಮಿ ಮತ್ತು ರಾವಲ್ಪಿಂಡಿಜ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯವು ನಡೆಯುತ್ತದೆಯಾ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಎರಡೂ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಆಟಗಾರರೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಸರ್ಕಾರವೇ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ಪೇಶಾವರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ಆಡಬೇಕೋ, ಬೇಡ್ವೋ ಎನ್ನುವುದು ಆಸಿಸ್ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಂತಹ ಘಟನೆ ಏನಾದರೂ ನಡೆದರೆ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಖಾಸಗಿ ವಿಮಾನದ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.