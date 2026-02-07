ಆಟದ ಮೇಲಿನ ವ್ಯಾಮೋಹ! ಪತಿಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಮತ್ತೊಬ್ಬನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನ ಪತ್ನಿ..

ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರ, ಆಟದ ಮೇಲಿ ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ಸಂಸಾರವನ್ನು ಮರೆತಿದ್ದರು. ಅದರಿಂದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವನ್ನೇ ನಾಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮಾಜಿ ವೇಗಿ ಬ್ರೆಟ್ ಲೀ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರು.
ಬ್ರೆಟ್ ಲೀ ಅವರ ಮೊದಲ ಮದುವೆ ಕೇವಲ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು ಮತ್ತು ವಿಘಟನೆಗೆ ಕಾರಣ ಅವರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಎಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಬಹುಶಃ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.
ಬ್ರೆಟ್ ಲೀ ಅವರಿಗೆ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಅದೇ ಕ್ರೀಡೆಯು ಅವರ ಮೊದಲ ಪತ್ನಿ ಎಲಿಜಬೆತ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅವರಿಂದ ದೂರವಾಗುವ ಕಾರಣವಾಯಿತು.
ಬ್ರೆಟ್ ಲೀ ಅವರ ಮೊದಲ ಮದುವೆ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದ ಕಾರಣ ವಿಭಿನ್ನ ಕಥೆಗಳಿವೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಬ್ರೆಟ್ ಲೀ ಅವರ ಮೊದಲ ಪತ್ನಿ ಎಲಿಜಬೆತ್ ರಗ್ಬಿ ಆಟಗಾರನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದರು, ಇದು ಅವರ ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.
ವಿಚ್ಛೇದನದ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣ ಏನೇ ಇರಲಿ, ಬ್ರೆಟ್ ಲೀ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಹೊಂದಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ನಿಜ. 2006 ರಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಟ್ ಲೀ ಎಲಿಜಬೆತ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದಾಗ, ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದರು.
ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿಶ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿತು ಮತ್ತು ಬ್ರೆಟ್ ಲೀ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರವಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದಾಗಿ, ಬ್ರೆಟ್ ಲೀ ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ಮನೆಯಿಂದ ದೂರ ಇರುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದೂರವು ಲೀ ಮತ್ತು ಎಲಿಜಬೆತ್ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬಿಗಡಾಯಿಸಿತು.
ಬ್ರೆಟ್ ಲೀ ಅವರ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಪ್ರಯಾಣಗಳು ಎಲಿಜಬೆತ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿಸಿತು. ಅವರ ಮದುವೆಯ ನಂತರ, ಅವರಿಗೆ ಸುಂದರವಾದ ಮಗು ಜನಿಸಿತು, ಇದು ಎಲಿಜಬೆತ್ ಅವರನ್ನು ಒಂಟಿತನ ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿತು.
ಬ್ರೆಟ್ ಲೀ ಮತ್ತು ಎಲಿಜಬೆತ್ ಅವರ ಮಗನಿಗೆ ಪ್ರೆಸ್ಟನ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಚ್ಛೇದನದ ನಂತರ, ಅವರು ಅವನನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು.
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೇಲಿನ ಬ್ರೆಟ್ ಲೀ ಅವರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಎಲಿಜಬೆತ್ಗಾಗಿ ಸಮಯ ಮೀಸಲಿಡಲು ಅಸಮರ್ಥತೆಯು ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಬೆಳೆಯಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು ಎಂದು ಹಲವಾರು ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಇದು ಅವರ ಬೇರ್ಪಡುವ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.
ಮೊದಲ ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗಿನ ವಿಚ್ಚೇದನದ ನಂತರ, ಬ್ರೆಟ್ ಲೀ ಸುಮಾರು ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು 2014 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಲಾನಾ ಆಂಡರ್ಸನ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು.