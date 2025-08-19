ಆಟೋ ಚಾಲಕನ ಮಗನಾಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಾತ ಇಂದು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿಗೆ ಒಡೆಯ! ಯಾರ್‌ ಗೊತ್ತಾ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಈ ಸ್ಟಾರ್‌?

Mohammed Siraj net worth: ಭಾರತ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಬೌಲರ್ ಆಗಿರುವ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ಅವರ ಜೀವನವು ಅನೇಕರಿಗೆ ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮೂಲದ ಆಟೋ ಚಾಲಕನ ಮಗ ಈಗ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುತ್ತಾ ಕಡು ಬಡತನದಿಂದ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ.
ಭಾರತೀಯ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿರಾಜ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವಿವಿಧ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕವೂ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದ ಬಡತನವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಿರಾಜ್ ಅವರ ಆಸ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ತಮ್ಮ ಆಟದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ವಿಶೇಷ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಿರಾಜ್, ಅದೇ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿರಾಜ್ ದುಬಾರಿ ವಸತಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿರಾಜ್ 2024-25ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಿಸಿಸಿಐ ಕೇಂದ್ರ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಡ್-ಎ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಸಿಸಿಐ ಈ ವರ್ಗದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 5 ಕೋಟಿ ರೂ. ಪಾವತಿಸುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಅವರ ಪಂದ್ಯ ಶುಲ್ಕವೂ ಇದೆ.
ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ಪರ ಆಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪರ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. 2017 ರಲ್ಲಿ, ಸಿರಾಜ್ SRH ಪರ 2.60 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮತ್ತು 2018 ರಿಂದ 2021 ರವರೆಗೆ, ಸಿರಾಜ್ RCB ಪರ 2.60 ಕೋಟಿ ರೂ. ಪಡೆದರು. 2022 ರಿಂದ 2024 ರವರೆಗೆ, ಅವರು RCB ಪರ 7 ಕೋಟಿ ರೂ. ಪಡೆದರು. 2025 ರಲ್ಲಿ, ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ಸಿರಾಜ್ಗೆ 12.25 ಕೋಟಿ ರೂ. ಪಾವತಿಸಿತು.
2017 ರಲ್ಲಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಸಿರಾಜ್ ಅಂದಿನಿಂದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೂಲಕ ಸಂಪಾದಿಸಿರುವ ಆಸ್ತಿಗಳು 57 ಕೋಟಿ ರೂ. ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಜುಬಿಲಿ ಹಿಲ್ಸ್ನ ಫಿಲ್ಮ್ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಿರಾಜ್ 13 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಐಷಾರಾಮಿ ಮನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿರಾಜ್ ಅನೇಕ ಬ್ರಾಂಡ್ಗಳಿಗೆ ಬ್ರಾಂಡ್ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಜಾಹೀರಾತುಗಳ ಮೂಲಕ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಿರಾಜ್ ಮೈ 11 ಸರ್ಕಲ್, ಬಿ0 ಮ್ಯಾನ್, ಕಾಯಿನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಕುಬರ್, ಮೈ ಫಿಟ್ನೆಸ್, ನಿಪ್ಪಾನ್ ಪೇಂಟ್, ಥಮ್ಸಪ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಸಿರಾಜ್ ರೇಂಜ್ ರೋವರ್ ವೋಗ್ (ರೂ. 2.40 ಕೋಟಿ), ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯು 5-ಸೀರೀಸ್ ಸೆಡಾನ್ (ರೂ. 69 ಲಕ್ಷ), ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆನ್ಜ್ ಎಸ್-ಕ್ಲಾಸ್ (ರೂ. 1.80 ಕೋಟಿ), ಟೊಯೋಟಾ ಕೊರೊಲ್ಲಾ (ರೂ. 20 ಲಕ್ಷ), ಮತ್ತು ಮಹೀಂದ್ರಾ ಥಾರ್ (ರೂ. 15 ಲಕ್ಷ) ನಂತಹ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.