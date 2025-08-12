English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ತಂದೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಆತ ನನ್ನ ಆ ಭಾಗವನ್ನು ನೋಡಿ, ದಪ್ಪಗಿವೆ ಎಂದು..! ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ, ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಷಯ ಬಯಲು

Ayesha khan video : ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಕಿರುಕುಳದಂತಹ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಹಲವಾರು ನಟಿಯರು ತಾವು ಅನುಭವಿಸಿದ ನೋವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಇದೀಗ ಖ್ಯಾತ ಹೀರೋಯಿನ್‌ ಒಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆಯ ಕುರಿತು ಅಚ್ಚರಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.  
1 /7

ನಟಿ ಆಯೇಷಾ ಖಾನ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 17 ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದರು. ತೆಲುಗು, ಹಿಂದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

2 /7

ಆಯೇಷಾ ಜುಮ್ಕಾಮ್ (2022) ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಟಾಲಿವುಡ್‌ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದರು. ನಂತರ ಅವರು ಓಂ ಭೀಮ್ ಬುಷ್ (2024) ಮತ್ತು ಮನಾಮಿ (2024) ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

3 /7

ಆಯೇಷಾ ಖನ್ನಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮಗಾದ ಕಹಿ ಅನುಭವವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಈ ಘಟನೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. 

4 /7

ನಟಿ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ತನಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

5 /7

ನಾನು ಚಿಕ್ಕವಳಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಮನೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ವಯಸ್ಸಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ.. ನಿನ್ನ ಸ್ತನಗಳು ದೊಡ್ಡದಾಗಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ಆಘಾತವಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆಯೇಷಾ.

6 /7

 ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ, ಅದರಿಂದ ನಾನು ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಎಂಬ ನಟಿ ಆಯೇಷಾ ಖಾನ್ ಆಘಾತಕಾರಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು.  

7 /7

 ಪ್ರಸ್ತುತ ನಟಿ ಆಯೇಷಾ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನೆಟಿಜನ್‌ಗಳು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಇಂತಹವರಿಗೆ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.  

Ayesha Khan Ayesha khan reveals Ayesha khan news Ayesha khan videos

Next Gallery

5 ಮಕ್ಕಳ ತಂದೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಮದುವೆಗೆ ರೆಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರ! 9 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ತಾರೆ ಜೊತೆ ಲಿವಿಂಗ್‌ ರಿಲೇಶನ್‌ಶಿಪ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದ ವಿಶ್ವದ ಆಗರ್ಭ ಶ್ರೀಮಂತ... 87 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ ಒಡೆಯ