ಮತ್ತೆರಡು ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧದ ಬಗ್ಗೆ ಭಯಾನಕ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದ ಬಾಬಾ ವಂಗಾ..! ಜಗತ್ತಿನ ಸರ್ವನಾಶ ಖಚಿತ

Baba vanga on War 2026 : 2026 ರ ಮೊದಲ ತಿಂಗಳು ಕಳೆದೇ ಹೋಗಿದೆ, ಎರಡನೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವೆ ಯುದ್ಧ ಭುಗಿಲೆದ್ದಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೇಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.. ಇದೀಗ ಮತ್ತೆರಡು ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧದ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಬಾ ವೆಂಗಾ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ ನುಡಿದಿದ್ದು, ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ..
ಬಲ್ಗೇರಿಯಾ ಮೂಲದ ಬಾಬಾ ವೆಂಗಾ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅನೇಕ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳನ್ನು ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ನಿಜವಾಗಿವೆ. 2026 ರಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದರು.. ಇದೀಗ ಅದರ ಛಾಯೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ..
ಪ್ರಪಂಚದ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಂತೆ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಮೇಣ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ-ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡುವೆ ಈಗ ಯುದ್ಧದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಬಾಬಾ ವೆಂಗಾ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯು ನಿಜವಾಗಿದೆ. ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ-ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡುವೆ ಭುಗಿಲೆದ್ದಿರುವ ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಯದ ವಾತಾವರಣವಿದೆ.
ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ..? : ಮಾರ್ಚ್-ಏಪ್ರಿಲ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಬಾಬಾ ವೆಂಗಾ ಒಂದು ವರ್ಷ ಮೊದಲೇ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದಂತಹ ಎರಡು ಪ್ರಬಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಪರಸ್ಪರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಯುದ್ಧ ವಿಶ್ವದ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯುರೋಪ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆ ತೆರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭವಾದರೆ, ಯುರೋಪ್ ಭೂಮಿ ಧ್ವಂಸಗೊಂಡು ಬಂಜರು ಆಗುತ್ತದೆ. ರಷ್ಯಾ ಒಂದು ಮಹಾಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ..
ನಿಜವಾಯ್ತು ಬಾಬಾ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ : ಬಾಬಾ ವೆಂಗಾ ಅವರನ್ನು ನಾಸ್ಟ್ರಾಡಾಮಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ ಸೋವಿಯತ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ವಿಭಜನೆ ಮತ್ತು ಅಲ್-ಖೈದಾ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಅಮೆರಿಕದ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ದಾಳಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದರು, ಅದು ನಿಜವಾಗಿದೆ.
ಸೂಚನೆ: ಬಾಬಾ ವೆಂಗಾ ಅವರ ಕುರಿತಾದ ಸುದ್ದಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಇತರ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ವರದಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.