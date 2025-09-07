ಮುಂದಿನ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧೀಶರಾಗುವ ಭರ್ಜರಿ ಯೋಗ! ಹೊಸ ಶಕೆ ಆರಂಭ.. ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಭವಿಷ್ಯ!

ಚರ್ಚೆಗಳು ಅಲೌಕಿಕ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳಿಗೆ ತಿರುಗಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಬಲ್ಗೇರಿಯಾದ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅವರ ಹೆಸರು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಅವರ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಈಗಾಗಲೇ ನಿಜವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಚರ್ಚೆಗಳು ಅಲೌಕಿಕ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳಿಗೆ ತಿರುಗಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಬಲ್ಗೇರಿಯಾದ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅವರ ಹೆಸರು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಅವರ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಈಗಾಗಲೇ ನಿಜವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಬಾಬಾ ವಂಗಾ 2025 ರ ತೊಂದರೆದಾಯಕ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದರು. ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ಹಿಂಸಾಚಾರವನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಸವಾಲುಗಳೆಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಅವರು ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು.
ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 2025 ರ ಕೊನೆಯ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳುಗಳು ಮೂರು ರಾಶಿಗಳಾದ ವೃಷಭ, ಮಿಥುನ ಮತ್ತು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶುಭವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ, ಈ ಅವಧಿಯು ಸಮೃದ್ಧಿ, ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಹೋರಾಟಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ಭೌತಿಕ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಅಧಿಪತಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ಶುಕ್ರನ ಕೃಪೆಯಿಂದ, ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ ಜನರು 2025ರ ಉಳಿದ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕಾಣುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯ ಪ್ರಕಾರ "2025 ರ ವರ್ಷದ ಉಳಿದ ಸಮಯವು ನಿಮಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಿದೆ" ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಗೌರವ ಮತ್ತು ಮನ್ನಣೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಆದರೆ ನಿರಂತರ ತೊಂದರೆಗಳು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ: ಬುಧದಿಂದ ಆಳಲ್ಪಡುವ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳುಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಭರವಸೆಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಈ ರಾಶಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವವರು ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದೊಂದಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಈ ಮೂರು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ದೂರವಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಚಿಂತನೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ: ಶನಿಯಿಂದ ಆಳಲ್ಪಡುವ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೂ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಭವಿಷ್ಯವಿದೆ. ಶನಿಯ ಸಾಡೇಸಾತಿಯ ಮೂರನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಬಾಬಾ ವಂಗ ಅವರ ದೃಷ್ಟಿ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. "ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ವೃತ್ತಿಜೀವನವು ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ" ಎಂದು ಮುನ್ಸೂಚನೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
(ಸೂಚನೆ : ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. )