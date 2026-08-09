/Baba Vanga Prediction 2026: ಅಂತ್ಯವಾಗುತ್ತಾ ಪ್ರಪಂಚ? ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವ ಭವಿಷ್ಯ ಇದು!

Baba Vanga Shocking Prediction: ಇದೀಗ ಬಾಬಾ ವಂಗಾ, ಪ್ರಪಂಚದ ಕುರಿತು ನುಡಿದಿರುವ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳು ಮತ್ತೆ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಮಳೆ, ಪ್ರವಾಹ ವಿಪರೀತವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಮೊದಲೇ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನದು ಭವಿಷ್ಯ? ಈ ಕುರಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಕೆಳಗಿನ ಲೇಖನದಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ.
Baba Vanga Prediction 2026: ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಿಸ್ಕಿಕ್ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ ನುಡಿಯುವವರಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ವಂಗ ಕೂಡಾ ಒಬ್ಬರು. ಬಲ್ಗೇರಿಯಾ ಮೂಲದವರಾದ "ಬಾಲ್ಕನ್ನ ನಾಸ್ಟ್ರಾಡಾಮಸ್" ಎಂದೇ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿರುವ ಈ ಮಹಿಳೆ ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿಯುವುದರಲ್ಲೇ ಭಾರೀ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 1911 ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಬಾಬಾ ವಂಗಾ 1966 ರಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರೂ, ಇಂದಿಗೂ ಅವರು ನುಡಿದಿರುವ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸದಾ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
ಇದೀಗ ಬಾಬಾ ವಂಗಾ, ಪ್ರಪಂಚದ ಕುರಿತು ನುಡಿದಿರುವ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳು ಮತ್ತೆ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಮಳೆ, ಪ್ರವಾಹ ವಿಪರೀತವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಮೊದಲೇ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನದು ಭವಿಷ್ಯ? ಈ ಕುರಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಕೆಳಗಿನ ಲೇಖನದಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ.
ಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪ ಮತ್ತೆ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನಿಂತಿದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ದುರ್ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಪ್ರಪಂಚ ಅಂತ್ಯವಾಗುತ್ತಾ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡುತ್ತಿದೆ. ಅದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಇದೀಗ ಜಗತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿಯುವ ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ, ಯುದ್ಧದಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡ ಜಗತ್ತು, ಪ್ರಸ್ತುತ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಭೂಕಂಪದ ಆಘಾತದಿಂದ ಹಲವು ದೇಶಗಳು ನಲುಗಿಹೋಗಿವೆ, ಈಗ ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅವರ 2026 ರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯು ಮುಂದೆ ಏನಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಬಲ್ಗೇರಿಯಾದ ಸೋಫಿಯಾ ನಗರದವರಾಗಿರುವ ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅನೇಕ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹಲವು ಬಾರಿ ನಿಜವಾಗಿವೆ. ಅಚ್ಛರಿಯೆಂದರೆ ಬಾಬಾ ವಂಗಾ, 2026 ರಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. 2026 ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳ ವರ್ಷವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಈ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪಗಳು, ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಸ್ಫೋಟಗಳು, ಭಾರೀ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಬರಗಾಲಗಳು ಸೇರಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಸೂನ್ ರೌದ್ರ ರೂಪ ತಾಳಿದೆ. ಎಲ್ ನಿನೊ ಪರಿಣಾಮ ಭಾರತ ಸೇರಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ಅಪ್ಪಳಿಸಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಜೂನ್ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಆರಂಬವಾಗಿದ್ದು, ಆದರೆ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣತೆಯು ಅಗಾಧವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸದ್ಯ ದೇಶದೆಲ್ಲೆಡೆ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇಡೀ ಜಗತ್ತು 2026 ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹವಾಮಾನ ವಿಕೋಪವನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು, ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ 'ಸೂಪರ್ ಎಲ್ ನಿನೊ' ಎಂದು ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಬರೆದಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಅತ್ತ 1877-78ರಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ 2026 ರಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಜಗತ್ತು ಎಲ್ ನಿನೋದಿಂದಾಗಿ ಜಗತ್ತು ವಿನಾಶದಂಚಿಗೆ ತಲುಪಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
2026 ರಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರವಾದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪವನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಬಾಬಾ ವೆಂಗಾ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗಾಗಲೇ ಜೂನ್ 2026 ರಲ್ಲಿ, ವೆನೆಜುವೆಲಾದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿತು. ಒಂದರ ನಂತರ ಒಂದರಂತೆ ಎರಡು ಭೂ ಕಂಪನಗಳು ಸಂಭವಿಸಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು. ಹಾಗೆಯೇ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲೂ ಭೂಕಂಪನದ ವರದಿಯಾಗಿತ್ತು.. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಇದೀಗ ಜಗತ್ತು ನಾಶವಾಗುತ್ತಿದೆಯಾ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಜೊತೆಗೆ, ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದರು ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. (Disclaimer: ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅವರ ಕುರಿತಾದ ಸುದ್ದಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಇತರ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ವರದಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ZEE Kannada News ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ವರದಿಗಳನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಧರಿಸಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.)