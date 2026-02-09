English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಭವಿಷ್ಯ: ಮುಂದಿನ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಯವರು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾಗ್ತಾರೆ! ಮಣ್ಣಿಡಿದರೂ ಚಿನ್ನವಾಗುತ್ತೆ..

baba vanga prediction 2026: ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ನುಡಿದ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಮುಂದಿನ ಆರು ತಿಂಗಳುಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಈ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಬಾಬಾ ವಂಗಾ 2025 ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರು.. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನಿಜವಾದವು.. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು 2025 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಭೂಕಂಪಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅಪಾರ ಮಾನವ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ನಡೆಯಿತು..   

ಅದರಂತೆ ಈಗ ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಮುಂದಿನ ಆರು ತಿಂಗಳುಗಳು ಈ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಗಳ ಜನರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಈ ಜನರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್ ಹೊಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ..   

ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 2026 ನೇ ವರ್ಷವು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಜನರ ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳು ಮುಂದಿನ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್ ಹೊಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.  

ಸಿಂಹ ರಾಶಿ: ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, 2026 ವರ್ಷವು ಅಪಾರ ಸಂತೋಷ, ಸಂತೃಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ವರ್ಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 2026 ರಲ್ಲಿ, ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರ ಎಲ್ಲಾ ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ.  

ಕನ್ಯಾರಾಶಿ: ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರು ತುಂಬಾ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ ರಾಶಿ ಎಂದು ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. 2026 ರಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲುಗಳು ತೆರೆಯುತ್ತವೆ.. ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ.  

ಮಕರ ರಾಶಿ: 2026 ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಹಳ ಶುಭ ವರ್ಷವಾಗಲಿದೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ.  

