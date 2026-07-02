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ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಭವಿಷ್ಯ: 2026ರ ಇನ್ನುಳಿದ ತಿಂಗಳುಗಳು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಭಾರೀ ಅದೃಷ್ಟ, ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವ ಶುಭ ಯೋಗ

Written ByYashaswini V
Published: Jul 02, 2026, 08:20 AM IST|Updated: Jul 02, 2026, 08:20 AM IST

ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, 2026ರ ಜುಲೈನಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವರ ಅದೃಷ್ಟವೇ ಬದಲಾಗಲಿದೆ.

Baba Vanga Predictions: ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಖಚಿತ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ ಆಗಿರುವ ಬಾಬಾ ವಂಗಾ 2026ರ ಇನ್ನುಳಿದ ತಿಂಗಳುಗಳು ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟ ಖುಲಾಯಿಸಲಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವ ಸುಯೋಗವಿದೆ ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ.

Baba Vanga Predictions1/6

ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಭವಿಷ್ಯ

ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ನಿಖರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಾಗಿ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಬಲ್ಗೇರಿಯನ್‌ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅವರ ಹಲವು ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳು ಆಗಾಗ್ಗೆ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಇದೀಗ, 2026ರ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ನುಡಿದಿರುವ ಭವಿಷ್ಯ ಭಾರೀ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು ಈ ವರ್ಷ ಜುಲೈನಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ವರೆಗೆ ಐದು ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕು ಬಂಗಾರವಾಗಲಿದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವ ಯೋಗವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳೆಂದರೆ..

Baba Vanga Predictions2/6

ವೃಷಭ ರಾಶಿ

ಬಾಬಾ ವಂಗಾ 2026ರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಜುಲೈನಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ವರೆಗಿನ ಸಮಯವು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇವರ ಆದಾಯ ಅಗಾಧ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು ಹಣಕಾಸಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಗಮಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿರುವ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುವಿರಿ. 

Baba Vanga Predictions3/6

ಸಿಂಹ ರಾಶಿ

ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಪ್ರಕಾರ, ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲೆ ಕಳೆದು ಹೊಸ ಬೆಳಕು ಮೂಡಲಿದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಲೂ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ದೀರ್ಘ ಸಮಯದಿಂದ ಮುಂದೂಡಲ್ಪಡುತ್ತಿರುವ ಮದುವೆ ಮಾತುಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ತಲೆದೂರಿದ್ದ ಅಡೆತಡೆಗಳು ನಿವಾರಣೆ ಆಗಲಿವೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆ ಅಲಂಕರಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. 

Baba Vanga Predictions4/6

ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ

ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ 2026ರ ಇನ್ನುಳಿದ ತಿಂಗಳುಗಳು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡು ಬರಲಿದೆ. ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಳದ ಜೊತೆಗೆ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೂ ಉತ್ತಮ ಹಣವನ್ನು ಕಲೆಹಾಕುವಿರಿ. 

Baba Vanga Predictions5/6

ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ

ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 2026ರ ಬಾಕಿ ತಿಂಗಳುಗಳು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಕಾರಿ ಆಗಲಿವೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳನ್ನಾಗಿಯೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಶುಭ ಸಮಾಚಾರ ಕೇಳುವಿರಿ.  

Baba Vanga Predictions6/6

ಮಕರ ರಾಶಿ

ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಪ್ರಕಾರ, ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜುಲೈನಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ವರೆಗಿನ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯುವಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಹೆಗಲೇರಬಹುದು. ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಲಿದ್ದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೀರ್ತಿ, ಗೌರವವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. 

ಸೂಚನೆ :  ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.  

TAGS:
Baba Vanga Predictions
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Baba Vanga
Baba Vanga Astrology
2026 Lucky Zodiac Signs
Kannada Astrology

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