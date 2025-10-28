English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಭವಿಷ್ಯ: 2026ರೊಳಗೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ಏರಿಕೆ! ಈಗ ಬಂಗಾರ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ 'ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ' ಆಗುವುದು ಖಚಿತ!

Baba Vanga 2026 prediction: ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಪ್ರಕಾರ ಈಗ ಚಿನ್ನ ಹೊಂದಿರುವವರೆಲ್ಲಾ 2026ರಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. 
 
1 /9

Baba Vanga 2026 prediction: ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಘಾತೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ದೀಪಾವಳಿಯ ನಂತರ ನಮ್ಮ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಅದು ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಇದೆ.   

2 /9

ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೆಲೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ಇಳಿಕೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. 2025 ಇನ್ನೂ ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. 2026 ರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿವೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಮಾಡಿದ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.  

3 /9

ಬಲ್ಗೇರಿಯಾದ ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅವರು 2026 ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿನ ಅಸ್ಥಿರತೆಯು ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂಜರಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.   

4 /9

ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯು ನಿಜವಾದರೆ, ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವವರು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ.  

5 /9

ಒಂದು ವೇಳೆ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಉಂಟಾದರೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಶೇ. 25 ರಿಂದ 40 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.   

6 /9

ಮುಂದಿನ ದೀಪಾವಳಿಯ ವೇಳೆಗೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಹತ್ತು ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ರೂ. 1,62,500 ರಿಂದ ರೂ. 1,82,000 ದವರೆಗೆ ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ.  

7 /9

2026 ರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳ ಕುರಿತು ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವವರು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.   

8 /9

ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರೆ, ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮಿಲಿಯನೇರ್ ಅಥವಾ ಬಿಲಿಯನೇರ್ ಆಗುತ್ತೀರಿ.  

9 /9

(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ  ಹಾಗೂ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ)

Baba Vanga 2026 prediction ಬಾಬಾ ವಂಗಾ 2026 ರ ಭವಿಷ್ಯ gold price forecast 2026 2026 ರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ Future of gold investment ಚಿನ್ನದ ಹೂಡಿಕೆಯ ಭವಿಷ್ಯ Baba Vanga Gold PREDICTION ಬಾಬಾ ವಂಗಾ

