ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಭವಿಷ್ಯ: 2026ರೊಳಗೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ಏರಿಕೆ! ಈಗ ಬಂಗಾರ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ 'ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ' ಆಗುವುದು ಖಚಿತ!

Baba Vanga 2026 prediction: ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಪ್ರಕಾರ ಈಗ ಚಿನ್ನ ಹೊಂದಿರುವವರೆಲ್ಲಾ 2026ರಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.
Baba Vanga 2026 prediction: ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಘಾತೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ದೀಪಾವಳಿಯ ನಂತರ ನಮ್ಮ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಅದು ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಇದೆ.
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೆಲೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ಇಳಿಕೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. 2025 ಇನ್ನೂ ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. 2026 ರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿವೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಮಾಡಿದ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಬಲ್ಗೇರಿಯಾದ ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅವರು 2026 ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿನ ಅಸ್ಥಿರತೆಯು ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂಜರಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯು ನಿಜವಾದರೆ, ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವವರು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ.
ಒಂದು ವೇಳೆ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಉಂಟಾದರೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಶೇ. 25 ರಿಂದ 40 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂದಿನ ದೀಪಾವಳಿಯ ವೇಳೆಗೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಹತ್ತು ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ರೂ. 1,62,500 ರಿಂದ ರೂ. 1,82,000 ದವರೆಗೆ ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ.
2026 ರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳ ಕುರಿತು ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವವರು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರೆ, ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮಿಲಿಯನೇರ್ ಅಥವಾ ಬಿಲಿಯನೇರ್ ಆಗುತ್ತೀರಿ.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ)