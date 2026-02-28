ಇಸ್ರೇಲ್‌-ಇರಾನ್‌ ವಾರ್.. ನಿಜವಾಯ್ತಾ ಬಾಬಾ ವಂಗಾ 3ನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ!

Baba vanga prediction: ಇರಾನ್ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಯ ನಂತರ ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಇದು ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೂ ಹರಡಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವಾಗಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ..
ಕುವೈತ್, ಕತಾರ್, ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬಹ್ರೇನ್ನಂತಹ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೂ ದಾಳಿಗಳು ನಡೆದಿವೆ.. ಇರಾನ್ ಹಾರಿಸಿದ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳಿಂದ ಬಹ್ರೇನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಯುಎಸ್ ನೌಕಾ ನೆಲೆ ಕೂಡ ಬೂದಿಯಾಯಿತು.
ಇರಾನ್, ಇಸ್ರೇಲ್, ಬಹ್ರೇನ್, ಯುಎಇ ಮತ್ತು ಕತಾರ್ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಉಡಾಯಿಸಿತು. ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜಂಟಿ ದಾಳಿಗೆ ಪ್ರತೀಕಾರವಾಗಿ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಈ ದಾಳಿಗಳು ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದವು. ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಇರಾನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ನೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಾಗ, ಇರಾನ್ ಪ್ರತೀಕಾರ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಹ್ರೇನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಯುಎಸ್ ನೌಕಾ ನೆಲೆಯನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿತು.
ದಾಳಿಯ ಸುದ್ದಿ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಹರಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಬಲ್ಗೇರಿಯನ್ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳತ್ತ ತಿರುಗಿವೆ.. ಹಿಂದೆಯೇ ಬಾಬಾವಂಗಾ ಇರಾನ್-ಇಸ್ರೇಲ್ ಯುದ್ಧದ ಬಗ್ಗೆ, 2026 ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದರು.. ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಎಂದು ಹಲವರು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ..
ಇತ್ತೀಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಂಘರ್ಷ ಕ್ರಮೇಣ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಹರಡಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಾಳಿಗಳು ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಅವು ಎಲ್ಲಾ ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ.
ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಯುದ್ಧ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಪ್ರಪಂಚದ ಮೇಲೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುರೋಪಿನ ಮೇಲೆ ಆಳವಾದ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಯುರೋಪಿನ ಭೂಮಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಂಜರು ಮತ್ತು ಅಸ್ಥಿರವಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ವ್ಯಾಪಕ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಯುದ್ಧದ ನಂತರ, ರಷ್ಯಾ ಪ್ರಮುಖ ವಿಶ್ವ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧಿಕಾರದ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಮರುರೂಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದರು..
ಈ ವರ್ಷ ಪ್ರಬಲ ಭೂಕಂಪಗಳು, ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಸ್ಫೋಟಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕೂಲ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಇವು ಮಾನವರು ಮತ್ತು ಭೂಮಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ.. ವಿಪತ್ತುಗಳು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆಯುತ್ತವೆ.. ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.. ಈಗ ಇರಾನ್-ಇಸ್ರೇಲ್ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ನಿಜವಾದ ರೂಪವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ, ಈ ವಿಪತ್ತುಗಳು ಮಾನವೀಯತೆಗೆ ಗಂಭೀರ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ.