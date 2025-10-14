ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲಾ ಯುವಕರು ವೃದ್ಧರಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ! ಆಘಾತಕಾರಿ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ ನುಡಿದ ಬಾಬಾ ವೆಂಗಾ

Baba Vanga prediction: ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಹೇಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳು ನಿಜವಾಗಿವೆ. ಈಗ ಅವರು ಮತ್ತೊಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ ಕೇಳಿ ಜಗತ್ತಿನ ಜನರು ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅಸಲಿಗೆ ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ನುಡಿದ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ ಯಾವುದು? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..
ಹೀಗಾಗಲೇ ಹಲವಾರು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಜನರು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬಲ್ಗೇರಿಯನ್ ಭವಿಷ್ಯಕಾರ ಬಾಬಾ ವಂಗಾ, ಅವರನ್ನು ಬಾಲ್ಕನ್ಸ್ನ ನಾಸ್ಟ್ರಾಡಾಮಸ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಅನೇಕ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳು ನಿಜವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಅವರ ಮೇಲಿನ ಜನರ ನಂಬಿಕೆ ಬಲಗೊಂಡಿದೆ.
ಹೌದು.. ಬಾಬಾ ವೆಂಗಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಅಪರಿಚಿತ ವೈರಸ್ ಹರಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಜನರು ಬೇಗನೆ ವಯಸ್ಸಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ವೈರಸ್ನ ಪರಿಣಾಮವು ತುಂಬಾ ಮಾರಕವಾಗಿದ್ದು, ಜನರು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ವಯಸ್ಸಾಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಜೀವಿತಾವಧಿಯು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಇಂದು, ಜಗತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ, ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ನಿರ್ಮಿತ ವೈರಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ಯುದ್ಧದ ಭಯದಿಂದ ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ, ಬಾಬಾ ವೆಂಗಾ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯು ಇನ್ನಷ್ಟು ಭಯಾನಕವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯು ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗುತ್ತದೆ? ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ:
ಬಾಬಾ ವೆಂಗಾ ಅವರ ಈ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯು 2088 ರ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಎದುರಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯುವಕರನ್ನು ಸಹ ವೃದ್ಧರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ವೈರಸ್ ದಾಳಿ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ವಂಗಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಬಾ ವೆಂಗಾ 1911 ರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಮ್ಯಾಸಿಡೋನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಅವರ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು ವ್ಯಾಂಜೆಲಿಯಾ ಪಾಂಡೆವಾ ಡಿಮಿಟ್ರೋವಾ. 12ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. 30 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗುವ ಮೊದಲು, ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳಿಂದ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದರು.