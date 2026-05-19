Baba Vanga Predictions: ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ.. ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಭಾರೀ ಧನಲಾಭ, ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ

Written ByYashaswini VUpdated byYashaswini V
Published: May 19, 2026, 07:50 AM IST|Updated: May 19, 2026, 07:50 AM IST

Baba Vanga Predictions: ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 2026ರ ಮೇ ಉಳಿದ ದಿನಗಳು ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರ ಲಕ್‌ ಬದಲಾಗಲಿದೆ.

ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ನಿಖರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿರುವ ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅವರ ಅನೇಕ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳು ನಿಜವಾಗಿವೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, 2026ರ ಮೇ ಮಾಸ ಇನ್ನುಳಿದ ದಿನಗಳು ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಭಾರೀ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಹೊತ್ತು ತರಲಿದ್ದು ಭಾರೀ ಧನಲಾಭದ ಜೊತೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಾಣಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.  

ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಪ್ರಕಾರ, ಮೇ 2026ರ ಇನ್ನುಳಿದ ದಿನಗಳು ಮಿಥುನ ರಾಶಿ ಜನರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ವೃತ್ತಿ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಾದಿಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಣದ ಹೊಳೆಯೇ ಹರಿಯಲಿದ್ದು ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಲೆಹಾಕುವಿರಿ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮನೆ ಮಾಡಲಿದೆ. 

ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮೇ ಇನ್ನುಳಿದ ಎರಡು ವಾರಗಳು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಏಳ್ಗೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಭಾರೀ ಧನಲಾಭವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವ ಸೌಭಾಗ್ಯವೂ ಇದೆ. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಅವಧಿ ಇದಾಗಿದ್ದು ಜೀವನದ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವಿರಿ. 

ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಪ್ರಕಾರ, ತುಲಾ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಮೇ ಇನ್ನುಳಿದ ದಿನಗಳು ಹಣಕಾಸಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಅದೃಷ್ಟದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳು ಜರುಗುವ ಸಂಭವವಿದೆ. ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಯಸಿದ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ. ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆಯ ನಿಮ್ಮ ಕನಸು ನನಸಾಗುವ ಸುವರ್ಣ ಅವಧಿ ಇದಾಗಿದೆ. 

ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಪ್ರಕಾರ, ಮೇ ಕೊನೆಯ ವಾರಗಳು ಮಕರ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಫಲವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರ ಆರಂಭಿಸಲು ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯ ಇದಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಸಾಲಗಳು ನಿರಾಯಾಸವಾಗಿ ಮುಗಿಯಲಿದ್ದು, ಮನಸ್ಸಿನ ಸಂತೋಷ ಇಮ್ಮಡಿಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಖ-ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. 

ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಪ್ರಕಾರ, ಮೀನ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಇದು ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲಿದೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಬರಲಿದೆ. ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಅವಕಾಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ. ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್‌ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಇದು ಹಣಕಾಸಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅನುಕೂಲಕರ ಅವಧಿಯಾಗಿದೆ. 

ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. Zee ಮೀಡಿಯಾ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.   

