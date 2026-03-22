ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಭವಿಷ್ಯ.. ಶ್ರೀ ರಾಮನ ನವಮಿಯಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜಾತಕ ಬದಲಾಗುವುದು ಖಚಿತ!

Baba vanga preditions: ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅವರ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳಲು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಭವಿಷ್ಯದ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದರು. ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವು ನಿಜವಾಯಿತು. ಇದು ಅವರ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿತು.ಇದು ಅನೇಕ ಜನರು ಅವರ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯವನ್ನು ನಂಬುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅದರಂತೆ 2026 ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಶಿಗಳು ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಹ ಅವರು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಶ್ರೀರಾಮ ನವಮಿಯನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 26ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಇದೇ ದಿನ ಶುಭ ಯೋಗವೊಂದು ರೂಪಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಹೌದು.. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ 26 ವಿಶೇಷವಾದ ದಿನವಾಗಿದೆ ಈ ದಿನ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿದೆ.
ಮಕರ:ಈ ಬಾರಿ ಶ್ರೀರಾಮ ನವಮಿಯನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 26ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಇದೇ ದಿನ ಶುಭ ಯೋಗವೊಂದು ರೂಪಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಹೌದು.. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ 26 ವಿಶೇಷವಾದ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಈ ದಿನ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿದೆ. ಮಕರ ರಾಶಿಯವರು ಮುಟ್ಟುವ ಎಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಬಹಳ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿ ಬದುಕುತ್ತಾರೆ.
ಮೇಷ: ತಮ್ಮ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರಿಗೆ ಮನೆ ಅಥವಾ ಫ್ಲಾಟ್ ಖರೀದಿಸುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಯುಗಾದಿಯಿಂದ, ಈ ರಾಶಿ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಕೈಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಯೋಜಿತ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮಿಥುನ: ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಮಯ ಎಂದು ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಅವರು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠರು. ಅವರು ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಕಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ, ಇದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರುವ ಸಮಯ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಎರಡೂ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣ ಇರುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿ ಮದುವೆಯಾಗುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಅದೃಷ್ಟದ ಸಮಯ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.ಅವರು ಯೋಜಿಸಿದಂತೆ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಈ ರಾಶಿಯವರು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. (ಸೂಚನೆ : ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)