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Baba Vanga Predictions: ಆಗಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭ ಗಳಿಗೆ ಆರಂಭ.. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ, ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುವ ಸುಯೋಗ

Written ByYashaswini V
Published: Aug 01, 2026, 06:07 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 06:07 PM IST

ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಪ್ರಕಾರ, ಆಗಸ್ಟ್‌ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಕೆಲವರ ಅದೃಷ್ಟವೇ ಖುಲಾಯಿಸಲಿದೆ.

Baba Vanga 2026 Lucky Zodiac Signs1/6

ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ

ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ನಿಖರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ ಆಗಿರುವ ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆಗಸ್ಟ್‌ 2026ರಿಂದ ಶುಭ ಗಳಿಗೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಐದು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ, ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕಾಣುವ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುವ ಸುಯೋಗವೂ ಇದೆ. 

Baba Vanga 2026 Lucky Zodiac Signs2/6

ವೃಷಭ ರಾಶಿ

ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಪ್ರಕಾರ, ಆಗಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿರುವ ಶುಭ ಯೋಗವು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಉನ್ನತ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದ್ದು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ನೀವು ಬಯಸಿದ ಉದ್ಯೋಗ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ ಸಿಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.

Baba Vanga 2026 Lucky Zodiac Signs3/6

ಸಿಂಹ ರಾಶಿ

ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿರುವ ಶುಭ ಯೋಗದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಹೆಗಲೇರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೀರ್ತಿ, ಗೌರವಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ. ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ವಿವಾಹ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳು ಬರಬಹುದು. ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುವ ಸುಯೋಗವೂ ಇದೆ. 

Baba Vanga 2026 Lucky Zodiac Signs4/6

ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ

ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಪ್ರಕಾರ, ಆಗಸ್ಟ್‌ನಿಂದ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರ ವಿಸ್ತರಣೆಗಾಗಿ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣ ಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿವೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಆಯಾಮದಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಗಳಿಸುವಿರಿ. 

Baba Vanga 2026 Lucky Zodiac Signs5/6

ಧನು ರಾಶಿ

ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಆಗಸ್ಟ್‌ನಿಂದ ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭ ಗಳಿಗೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಹಿಡಿಯಲಿದ್ದು, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯ ಇದಾಗಿರಲಿದೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಧನಾತ್ಮಕತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.

Baba Vanga 2026 Lucky Zodiac Signs6/6

ಕುಂಭ ರಾಶಿ

ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಆಗಸ್ಟ್‌ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯುವಿರಿ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿಯ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ವ್ಯವಹಾರ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯ ಇದಾಗಿರಲಿದೆ. 

ಸೂಚನೆ :  ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.  

TAGS:
Baba Vanga Predictions
Auspicious Yoga
Baba Vanga
Lucky Zodiac Signs
Kannada Astrology

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