  Baba Vanga Predictions: ತಲೆಕೆಳಗಾಯ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ! ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಭವಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಚಿನ್ನವಲ್ಲ, ಈ ಲೋಹವೇ ಇನ್ಮುಂದೆ ಅಸಲಿ ರಾಜ..

Baba Vanga Predictions: ತಲೆಕೆಳಗಾಯ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ! ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಭವಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಚಿನ್ನವಲ್ಲ, ಈ ಲೋಹವೇ ಇನ್ಮುಂದೆ ಅಸಲಿ ರಾಜ..

ಚಿನ್ನದ ಕುರಿತು ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅವರು ನುಡಿದಿರುವ ಭವಿಷ್ಯ ಸದ್ಯ ಇದೀಗ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ. 
 
ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 04 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಒಂದು ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 14,900 ರೂ.ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಒಂದು ಪೌಂಡ್ ಚಿನ್ನ 1,19,200 ರೂ. ಆಗಿದೆ.   

ಚಿನ್ನವು ಈಗಾಗಲೇ ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆಯನ್ನು ತಲುಪಿರುವಾಗ, ಚಿನ್ನದ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯು ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಘಾತಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.   

ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಗಳು ಏರಿಕೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಕಳೆದ ಮೂರು ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಿಂದ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿದಿದ್ದರೂ, ಕ್ರಮೇಣ ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಜನರು ಒಂದು ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಹೆದರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ.  

ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಬಲ್ಗೇರಿಯಾದವರು. ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಸತ್ತು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳೇ ಕಳೆದಿದ್ದರೂ, ಅವರು ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮೊದಲೇ ಊಹಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು. ಅನೇಕ ಜನರು ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳನ್ನು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ ಚಿನ್ನದ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ನುಡಿದಿರುವ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರಸ್ತುತ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.  

2026ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಭಾರಿ ಹಣದುಬ್ಬರ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಹೇಳಿದರು. ಈ ಹಣದುಬ್ಬರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ತಾಮ್ರವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ.   

ಇದರರ್ಥ 2026 ರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವು ಶೇಕಡಾ 25 ರಿಂದ 40 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.  

ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಜವಾದರೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ 2.11 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಂದ 2.43 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಎಂಸಿಎಕ್ಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನವನ್ನು 1.69 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.   

ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಈ ವರ್ಷ 100 ಟನ್ ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳು ನಿಜವಾಗುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.  

