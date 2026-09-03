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ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ: 2026ರ ಕೊನೆಯ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ಬದಲಾಗಲಿದೆ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟ, ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವುದು ಖಚಿತ

Written ByYashaswini V
Published: Sep 03, 2026, 07:41 AM IST|Updated: Sep 03, 2026, 07:41 AM IST

ನಿಖರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗೆ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಬಾಬಾ ವಂಗಾ 2026ರ ಕೊನೆಯ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. 

Baba Vanga Predictions1/6

ಬಾಬಾ ವಂಗಾ

ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ನಿಖರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ ಆಗಿರುವ ಬಾಬಾ ವಂಗಾ 2026ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ನಾಲ್ಕು ಮಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟದ ದಿಕ್ಕೇ ಬದಲಾಗಲಿದ್ದು ಅವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತಿನ ಒಡೆಯರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. 

Baba Vanga Predictions2/6

ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ

ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ ಪ್ರಕಾರ, 2026ರ ಇನ್ನುಳಿದ ತಿಂಗಳುಗಳು ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್‌ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಲಿದ್ದು, ಅವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುರಿಮಳೆಯೇ ಸುರಿಯಲಿದೆ. ಕುಬೇರನ ಖಜಾನೆಯೇ ಅವರ ಕೈ ಸೇರಲಿದ್ದು ವರ್ಷಾಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಅವರು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳೆಂದರೆ..

Baba Vanga Predictions3/6

ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ

ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಪ್ರಕಾರ, 2026ರ ಇನ್ನುಳಿದ ತಿಂಗಳುಗಳು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು ಇವರು ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಹೊರಬರುವಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಿ ಆಗಲಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗ, ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರಲಿದ್ದು ಎದುರಾಳಿಗಳು ಇವರ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿ ಊರಲಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಲಿದ್ದು, ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತು ಇವರ ಕೈ ಸೇರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದ್ದು ಅವರು ರಾಜ ವೈಭೋಗವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

Baba Vanga Predictions4/6

ತುಲಾ ರಾಶಿ

ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 2026ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ತಿಂಗಳುಗಳು ತುಲಾ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆಗಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸಾಕ್ಷಾತ್‌ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಕುಬೇರನ ಖಜಾನೆಯೇ ಇವರ ಕೈ ಸೇರಲಿದ್ದು, ವರ್ಷಾಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. 

Baba Vanga Predictions5/6

ಧನು ರಾಶಿ

ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 2026ರ ಇನ್ನುಳಿದ ತಿಂಗಳುಗಳು ಧನು ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಕೊರತೆಯೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಭೂಮಿ ಖರೀದಿಯಂತಹ ಯೋಗವೂ ಇದೆ. ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಇದು ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ಸಮಯವಾಗಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲೂ ಅಪಾರ ಲಾಭವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. 

Baba Vanga Predictions6/6

ಕುಂಭ ರಾಶಿ

ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಪ್ರಕಾರ, 2026ರ ಕೊನೆಯ ತಿಂಗಳುಗಳು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತರಲಿದೆ. ಬಡ್ತಿ, ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಅಧಿಕವಾಗಲಿದ್ದು, ಸಾಲದ ಸುಳಿಯಿಂದ ಹೊರಬರುವಿರಿ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಹಣವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕುವ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಆಹ್ಲಾದಕರವಾದ ವಾತಾವರಣ ಇರಲಿದೆ. 

ಸೂಚನೆ :  ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.  

TAGS:
Baba Vanga Predictions
Baba Vanga Bhavishyavani
Raja Yoga
Baba Vanga
Baba Vanga Bhavishya 2026
ASTROLOGY
Kannada Astrology

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