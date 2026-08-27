/ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ.. ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರಲಿದೆ

baba vanga predictions: ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ ಪ್ರಕಾರ, ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಕೊನೆಯ ವಾರ ಆಗಸ್ಟ್ 30 ರವರೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿ ಇದು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ, ಕಲರ್ಫುಲ್ ಲಕ್ಷುರಿ ಜೀವನ ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಬದುಕಲಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅವರ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳಲು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳ ಮೂಲಕ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವು ನಿಜವಾಗಿವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, 2026 ರಲ್ಲಿ ಶಿವನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯವಾದ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ, ಆಗಸ್ಟ್ 26 ರಿಂದ 30 ರವರೆಗೆ, ಶಿವನ ಆಶೀರ್ವಾದವು ಹನ್ನೆರಡು ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿ ಇದು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಬಾ ವಂಗ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಕೊನೆಯ ವಾರವು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಹಳ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ವಾರ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪಾಲುದಾರರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತೀರಿ. ನಿಮಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣ ಇರುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ. ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯು ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಅವರಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅವರು ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವಾಹನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಅವರ ಆಸೆ ಈಡೇರುತ್ತದೆ. ಅವರು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬದುಕುತ್ತಾರೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ತಪ್ಪುಗ್ರಹಿಕೆಗಳು ಸಹ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ.
ಬಾಬಾ ವಂಗ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರು ಈ ವಾರ ಪೂರ್ತಿ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹೊಸ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತುರದಿಂದ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಾರದು. ಅವರು ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಯೋಚಿಸಬೇಕು.
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರು ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತರು. ಅವರು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಬಲಿಷ್ಠರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಹಿಂದೆ ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬದುಕುತ್ತಾರೆ. ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಎರಡೂ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣ ಇರುತ್ತದೆ.