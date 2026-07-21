/ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ: ಜುಲೈ ಕೊನೆ 10 ದಿನಗಳು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟಲಿದೆ ಅದೃಷ್ಟ!

ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಪ್ರಕಾರ, ಜುಲೈ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯ ಹತ್ತು ದಿನಗಳು ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಾರೀ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ನಿಖರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗೆ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಬಲ್ಗೇರಿಯನ್ ಪ್ರವಾದಿ ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯ ವಾಣಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಜುಲೈ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯ 10 ದಿನಗಳು ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಪ್ರಕಾರ, ಜುಲೈ ತಿಂಗಳ ಇನ್ನುಳಿದ ದಿನಗಳು ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ದೀರ್ಘ ಕಾಲದಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರುವ ಕೆಲಸಗಳು ವೇಗ ಪಡೆಯಲಿವೆ. ವ್ಯವಹಾರ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣ ಇರಲಿದೆ.
ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಜುಲೈ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯ 10 ದಿನಗಳು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಅವರ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಫಲಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಸ್ವಂತ ಮನೆ, ಐಷಾರಾಮಿ ವಾಹನ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸುವ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿತಿಯೂ ಉತ್ತಮಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.
ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಪ್ರಕಾರ, ಜುಲೈ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯ 10 ದಿನಗಳು ಧನು ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲುಗಳು ತೆರೆಯಲಿವೆ. ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರುವ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳು ನಿವಾರಣೆ ಆಗಲಿದ್ದು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಫಲ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರ ಆರಂಭಿಸಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಸಮಯ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಜುಲೈ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯ 10 ದಿನಗಳು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಸುರಿಮಳೆಯನ್ನೇ ಸುರಿಸಲಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ವಾತಾವರಣ ಇರಲಿದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಲಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿರುವ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯ 10 ದಿನಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರಲಿದೆ ಎಂದು ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಧನ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗಿದ್ದು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಬಲಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವೃತ್ತಿ-ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆಯೂ ಇದು ಅನುಕೂಲಕರ ಅವಧಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು.
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