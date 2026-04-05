ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಭವಿಷ್ಯ.. ಮುಂದಿನ ವಾರ ಈ 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕನಕವರ್ಷ! ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾಗುವ ಯೋಗ..

Baba Vanga predictions: ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿವೆ. ಅವರ ಅನೇಕ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳು ನಿಜವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಜನರು ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳನ್ನು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 
ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿ ಏನೆಂದರೆ, ಮುಂದಿನ ವಾರ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಲಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಅದೃಷ್ಟವು 5 ರಾಶಿಗಳ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತಟ್ಟಲಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಅವರು ಬಯಸುವ ಐಷಾರಾಮಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ..   

ಮೇಷ ರಾಶಿ: ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಮೇಷ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 6 ರಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ 12 ರವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯು ಅತ್ಯಂತ ಫಲಪ್ರದವಾಗಲಿದೆ. ಈ ವಾರ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಅದೃಷ್ಟ ತರುತ್ತದೆ. ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರು ಮುಂದಿನ ವಾರ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವುದಲ್ಲದೆ, ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಲಾಭವೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ.    

ಸಿಂಹ: ಬಾಬಾ ವಂಗ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 6 ರಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ 12 ರವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯನ ಅನುಕೂಲಕರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ, ಈ ಅವಧಿಯು ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಠಾತ್ ಹಣಕಾಸಿನ ಲಾಭ ಅಥವಾ ಹಿಂದಿನ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಲಾಭದ ಬಲವಾದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.    

ಮಕರ ರಾಶಿ: ಏಪ್ರಿಲ್ 6 ರಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ 12 ರವರೆಗಿನ ಅವಧಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನೀವು ವಿವಿಧ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತೀರಿ. ಈ ವಾರ ಮಕರ ರಾಶಿಯವರು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಲು ಉತ್ತಮ ಸಮಯ.    

ವೃಶ್ಚಿಕ: ಜಾತಕದ ಪ್ರಕಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 6 ರಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ 12 ರವರೆಗೆ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಯಶಸ್ಸಿನ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ಗೌರವದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.    

ಕುಂಭ ರಾಶಿ: ಬಾಬಾ ವಂಗ ಪ್ರಕಾರ, ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರು ಏಪ್ರಿಲ್ 6 ರಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ 12 ರವರೆಗೆ ತಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಾರ, ನೀವು ಪ್ರಭಾವಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ - ಈ ಸಂಬಂಧಗಳು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಫಲ ನೀಡುತ್ತವೆ..   

Baba Vanga Predictions zodiac signs luck this week weekly horoscope April lucky zodiac signs 2026 Astrology Predictions Aries Leo Scorpio Capricorn Aquarius financial growth horoscope Career success astrology Horoscope next week Zodiac signs wealth

