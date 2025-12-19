English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
  • 2026ರ ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ ಮಹಾ ವಿಪತ್ತು! ಇದು ಬಾಬಾ ವಂಗಾರ ಭಯಾನಕ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ

2026ರ ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ ಮಹಾ ವಿಪತ್ತು! ಇದು ಬಾಬಾ ವಂಗಾರ ಭಯಾನಕ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ

Baba Vanga 2026 Predictions: ಬಲ್ಗೇರಿಯಾದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಬಗ್ಗೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. 1911ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಅವರು ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ದೃಷ್ಟಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ದೃಷ್ಟಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಅವರು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಆಗುಹೋಗುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳನ್ನ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಖ್ಯಾತ ಪ್ರವಾದಿ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿಯಾಗಿರುವ ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಈಗಾಗಲೇ ನುಡಿದಿರುವ ಕೆಲವು ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳು ನಿಜವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಅವರ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ. 2026ರಲ್ಲಿ ಮಹಾ ವಿಪತ್ತೊಂದು ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಭಯಾನಕ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
2025 ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, 2026ರ ಹೊಸ ವರ್ಷವು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಏನು ತರಲಿದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಜನರು ಹೆಚ್ಚು ಕುತೂಹಲ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಲ್ಗೇರಿಯಾದ ಖ್ಯಾತ ಪ್ರವಾದಿ ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅವರು ನುಡಿದ ಕೆಲವು ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳು ತುಂಬಾ ಭಯಾನಕವಾಗಿವೆ. 2026ರಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಬಹುದಾದ ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಂಗಾ ನುಡಿದಿರುವ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳು ಆತಂಕಕಾರಿಯಾಗಿವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಕೆಲವು ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳು ನಿಜವಾಗಿವೆ.

2026ರಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು?: ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 2026ರಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತು ತೀವ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಜನರು ಹಣ ಹುಡುಕುವಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ನಗದು ಕುಸಿತ ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ಆಘಾತ ಎಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವನವೂ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಭಯವಿದೆ.

ಕರೆನ್ಸಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ: ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಕರೆನ್ಸಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಹಾರ್ಡ್ ಕರೆನ್ಸಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಕರೆನ್ಸಿ ಸವಕಳಿ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಣದ ಲಭ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವನ್ನ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಕಾಣಬಹುದು.

ಇತರ ವಲಯಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಪರಿಣಾಮ: ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆರಂಭವಾದರೆ, ಅದು ಇತರ ವಲಯಗಳ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಬೆಲೆಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಏರಿಕೆಯಾಗಬಹುದು. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗ ಭದ್ರತೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಆರ್ಥಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ದಾಖಲೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನ ತಲುಪುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಬಾಬಾ ವಂಗಾರ ಇತರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳು: ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಬಾ ವಂಗಾ 2026ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇತರ ಕೆಲವು ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳನ್ನೂ ನೀಡಿದ್ದಾರೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳು, ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ, ಜಾಗತಿಕ ಸಂಘರ್ಷಗಳು ಮತ್ತು AI ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿನ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನ ಮುನ್ಸೂಚಿಸುವ ಲೇಖನಗಳು ಹೊರಬಂದಿವೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಿಜವಾಗುತ್ತವೆಯೇ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

