Baba Vanga Predictions: ಅಳಿವಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತು! ಪ್ರಪಂಚದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಇನ್ನಿಷ್ಟೇ ದಿನ ಬಾಕಿ..

ಬಲ್ಗೇರಿಯನ್ ಪ್ರವಾದಿನಿ ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅವರನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 'ಬಾಲ್ಕನ್ಸ್ನ ನಾಸ್ಟ್ರಾಡಾಮಸ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಊಹಿಸುವ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳು ವಿವಾದಾತ್ಮಕವಾಗಿದ್ದರೂ, ಮಾನವೀಯತೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸವಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯು ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಮಾನವೀಯತೆಯ ಅಂತ್ಯದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವರ್ಷವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಜಗತ್ತು ಯಾವಾಗ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ?... ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಪ್ರಕಾರ.. ಮಾನವೀಯತೆಯ ಅಂತಿಮ ವಿನಾಶವು 5079 ರಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಊಹಿಸಲಾಗದ ಒಂದು ವಿಶ್ವ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಮಾನವೀಯತೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿನಾಶವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯು ಮಾನವ ವಿಕಸನ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಗತಿ, ಸಂಘರ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ನಂತರದ ಅಂತಿಮ ವಿನಾಶವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.
ವಿಶ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ.. ಚೀನಾ-ತೈವಾನ್ ಸಂಘರ್ಷ, ರಷ್ಯಾ-ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ನೇರ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ.. ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳಾದ, ತೀವ್ರ ಭೂಕಂಪಗಳು, ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಸ್ಫೋಟಗಳು, ತೀವ್ರ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ..
ಇದಲ್ಲದೇ ೨೦೨೬ ರಲ್ಲಿ ಮಾನವರು ಭೂಮ್ಯತೀತ ಜೀವಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಫಲಪ್ರದವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. (ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ: ಈ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವಿವಿಧ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಿಲ್ಲ.)