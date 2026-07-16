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ಬಾಬಾವಂಗ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ.. ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಗಳ ಜಾತಕವೇ ಬದಲು! ಭಾರೀ ಅದೃಷ್ಟ

Written ByRamya R Gowda
Published: Jul 16, 2026, 07:53 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 07:53 PM IST

 Baba vanga predictions: ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಗಳ  ಜಾತಕವೇ ಬದಲಾಗಿ  ಭಾರೀ ಅದೃಷ್ಟ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಬಾಬಾವಂಗ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತಾ ತಿಳಿಯಲು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ.
 

Shravana Masam,1/5

ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳ ಮೂಲಕ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಿಜವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯವು ಅನೇಕ ಜನರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆಗಸ್ಟ್ 13 ರಿಂದ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಿಂದ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ತಲೆಬರಹ ಬದಲಾಗುವುದು ಖಚಿತ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ, ಈಗ ಆ ರಾಶಿ ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯರಿ

Baba vanga predictions about Shravana Masam2/5

ಮಕರ ರಾಶಿ: ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗದ ಭಾಗ್ಯವಿದೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದವರಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ. ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಯೋಜಿಸಿದಂತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ.  

Baba vanga predictions about shravana masa3/5

ಮೇಷ: ಬಾಬಾ ವಂಗ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗದಿಂದಾಗಿ, ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ, ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ. ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಅವರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ, ಅವರ ಭವಿಷ್ಯ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.

Baba vanga predictions: 4/5

ವೃಷಭ: ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಮಯ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರು ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳು ಬಹಳ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಎರಡೂ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣವಿರುತ್ತದೆ.  

Baba vanga predictions5/5

ಮೀನ: ಮೀನ ರಾಶಿಯವರು ಏನನ್ನು ಮುಟ್ಟುತ್ತಾರೋ ಅದು ಚಿನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ, ಏನನ್ನು ಮುಟ್ಟುತ್ತಾರೋ ಅದು ಮುತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸವು ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಸೂಚನೆ :  ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.  

TAGS:
Baba Vanga Predictions
Shravana Masam
zodiac luck
Horoscope 2026
Astrology Forecasts
destiny chang
ಬಾಬಾವಂಗಾ ಭವಿಷ್ಯ
ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ

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